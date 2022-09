Quand est la première de Jujutsu Kaisen Saison 2 ?

Animé

Le deuxième volet de Jujutsu Kaisen se rapproche de plus en plus après la nouvelle sortie de la production, qui a laissé de nouveaux aperçus. Quand cela va arriver?

© Twitter @animejujutsuQuand est la première de Jujutsu Kaisen Saison 2 ?

Le studio MAPPA traverse l’un de ses meilleurs moments, car ils ont non seulement les lancements de homme à la tronçonneuse et de la partie 3 de la dernière saison de Shingeki no Kyojinpréparent également la première mondiale du deuxième volet de jujutsu kaisen. Il s’agit de l’anime créé sur la base du manga écrit et illustré par Gege Akutami qui compte 20 volumes et 198 chapitres publiés. Le programme a été un succès et les fans attendent les nouvelles. Quand va-t-il sortir?

L’émission, réalisée par Sunghoo Park et scénarisée par Hiroshi Seko, est arrivée en 2020 avec 24 épisodes qui tournaient autour de Yuji Itadori, un jeune homme qui mange le doigt du spectre à deux visages pour sauver un ami qui est attaqué par Curses. , intégrant cette malédiction dans son âme et son corps de partage. Sous la direction des sorciers les plus puissants, il est admis à la Tokyo Technical School of Wizardry, où il commence une histoire héroïque qui est devenue une malédiction capable d’exorciser les malédictions, une vie dont il ne pourra jamais se retirer.

Après la clôture de la première saison, la production a annoncé le prequel Jujutsu Kaisen 0 qui est sorti dans les salles locales en décembre 2021 et est sorti dans le monde entier quelques mois plus tard, atteignant 196 millions de dollars au box-office mondial. Les fans ont apprécié le film, mais les attentes demeurent dans la série qui a eu lieu lors de l’événement spécial pour le 10e anniversaire de TOHO, où les récentes images promotionnelles de la saison 2 ont été montrées.

Un compte à rebours avait été publié depuis quelques jours, on imaginait donc qu’il s’agissait d’une bande-annonce, mais en réalité c’était l’actualité des prochains épisodes. Comme annoncé officiellement, la deuxième saison comprendra « L’arc de Shibuya », qui marquera un tournant dans le programme en montrant le passé de Gojo et Geto en tant qu’étudiants, ce que l’on pourrait voir dans le film acclamé. En revanche, ils ont indiqué quand il sera disponible.

+Quand Jujutsu Kaisen Saison 2 sera-t-il diffusé ?

Les derniers rapports de jujutsu kaisen ils mentionnent que La saison 2 de l’anime sera disponible en 2023. En outre, ils ont clairement indiqué qu’il sera diffusé pendant deux versements continus et qu’il devrait y avoir des sorties d’épisodes pendant six mois consécutifs. Il peut être vu via le service de streaming Crunchyrolloù maintenant vous pouvez trouver Jujutsu Kaisen 0 dans sa langue d’origine et son doublage latin.

