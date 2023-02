Quand est la première de Joker 2: Folie À Deux avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix

Warner Bros.

Ils ont dévoilé un nouveau regard sur la suite de Joker et les fans ont hâte de voir le film. Quand va-t-il sortir?

©Warner Bros.A quand la première de Joker 2 : Folie À Deux avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix.

joker Ce fut l’un des grands succès commerciaux et critiques de 2019, qui a donné lieu à d’innombrables rumeurs sur une éventuelle suite qui est finalement devenue officielle au milieu de l’année dernière. Joker : Folie à deux était le titre publié par phillipsqui sera à nouveau en charge de la réalisation et du scénario, aux côtés de Scott Silver. joaquin phénix reviendra également pour le rôle-titre et sera accompagné de Lady Gaga comme Harley Quinn.

Avant son officialisation, les premiers reportages ont révélé les principaux détails derrière le film : c’est un drame qui mélangera un autre genre comme la comédie musicale, mais en conservant le suspense caractéristique qui a captivé dans le premier volet. Fin 2022, le réalisateur de la bande a partagé la première photo du protagoniste, mais au cours des dernières heures, le premier regard sur Harley Quinn est venu. Regardez-le ici!

+Quand Joker : Folie À Deux est-il diffusé ?

Selon le communiqué officiel de Warner Bros. et DC Studios, la suite Joker : Folie à deux sortira en salles le 4 octobre 2024. Il faudra attendre longtemps pour voir la suite de l’histoire, puisqu’ils sont actuellement en plein tournage. Le film a un budget de 150 millions de dollars, trois fois plus que le précédent, et les salaires du réalisateur et des deux stars représentent une partie de l’argent total.

« Folie À Deux » a pour sens folie à deux, et il est en français lorsqu’il fait référence à un trouble mental qui touche deux personnes ou plus. La prémisse se déroulerait à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique connu sous le nom d’Arkham Asylum et on s’attend à ce qu’il y ait une relation orageuse d’amour et de crime, avec des chorégraphies de danse diverses et complexes dans le cadre d’une comédie musicale.

Le public reverra Harley Quinn à l’écran, mais cette fois interprété par Lady Gaga. Auparavant, c’était margot robbie qui s’est mis dans la peau du personnage et a adressé ses meilleurs vœux à la nouvelle actrice : « Cela me rend très heureux parce que j’ai dit dès le début, tout ce que je veux, c’est que Harley Quinn soit l’un de ces personnages, comme Macbeth ou Batman, ils passent toujours d’un grand acteur à un grand acteur. C’est un grand honneur de ont construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être l’un de ces personnages que d’autres acteurs essaient de jouer « .

