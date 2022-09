Quand est la première de Inside Out 2 ?

Pixar

Le film de 2015 a été réalisé par Pete Docter et a remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation, en plus d’être nominé pour le meilleur scénario original.

©IMDBIntensément.

Au cours du week-end dernier, une nouvelle inattendue a été officiellement confirmée. Disney a donné le feu vert à une suite à l’un des meilleurs films produits par Pixarqui rejoindra le pool de bandes en tant que histoire de jouet, Monsters Inc. Oui voitures, qui ont réalisé plus d’un long métrage. C’est Intensément, le film de 2015 qu’il a réalisé Pete Docter et que ce fut un succès retentissant tant au box-office que critique.

Se concentre intensément sur la vie de Rileyune fille qui traverse un changement difficile et que les téléspectateurs voient de l’intérieur de sa tête après avoir rencontré les véritables protagonistes de l’histoire : ses émotions. Joie, tristesse, peur, dégoût et colère. D’une tension constante entre Bonheur et tristesse un événement qui semble irréversible va se déclencher : la perte de plusieurs des souvenirs les plus importants de Riley.

Le film réalisé par Pete Docter il a gagné oscar pour le meilleur long métrage d’animation en plus d’avoir été nominé pour le meilleur scénario original (dans une année où la statuette est allée à projecteur). Durant la D23 cette année, l’événement au cours duquel Disney raconte toutes les nouvelles sur lesquelles il travaillera au cours des 24 prochains mois, il a été confirmé qu’Intensmente aura sa suite où les voix originales de Dégoût et fureur (Mindy Kaling et Bill Hader, respectivement)Ils ne reviendront pas.

intensément 2 mettra l’accent sur la façon dont Riley entre dans l’adolescence, et bien que l’on ne sache pas grand-chose de son intrigue, on sait que plusieurs nouveaux personnages seront introduits sous forme d’émotions. C’est que l’adolescence est généralement l’un des moments les plus complexes du développement, où les garçons et les filles commencent à traverser une série de changements difficiles à comprendre pour eux. Dirigée par Kelsey Mann (scénariste pour Université de monstres) ne sortira pas avant l’été 2024 en Amérique du Nord. Cela signifie qu’il arrivera probablement en Amérique latine en juin de cette année-là.

+Le meilleur meme d’Intensément

Les films d’animation ont engendré des mèmes sans fin qui sont devenus de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux, comme le cas récent de « Voici le cinéma » de La famille Mitchell contre les machinesou tout ce qui est autour Doris Oui Cherchant Nemo. Dans le cas de Intensément, l’une des plus populaires a tendance à apparaître chaque fois qu’une chanson ou une vidéo virale devient à la mode : le processus par lequel certaines données sont déplacées de notre mémoire. Sans aucun doute, c’est l’une des représentations les plus créatives des lacunes mentales que nous avons habituellement lorsque nous voulons nous souvenir de quelque chose.

