Quand est la première d’ATAV 2: Argentine Terre d’amour et de vengeance sur El Trece

El Trece se prépare pour le deuxième épisode d’ATAV, l’un de ses feuilletons les plus réussis ces dernières années. Quand commence sa diffusion ?

ATAV : Argentine, terre d’amour et de vengeance C’était l’un des feuilletons les plus remarquables de la télévision nationale en 2019, atteignant des chiffres d’audience élevés grâce au réseau El Trece. Cette même année, avec une scène post-crédits, la deuxième saison du programme a été confirmée, mais en raison de différents facteurs, elle n’arrivera que cette année. Depuis quand sera-t-il disponible ?

Le premier épisode se déroule en Argentine dans les années 1930, à une époque de prospérité et de progrès ainsi que de vague d’immigration principalement européenne et de déclin politique et économique. Sa prémisse racontait l’histoire de deux amis espagnols qui s’échappaient de la guerre civile dans leur pays, mais cette amitié a été corrompue par la trahison.

Quand est-ce que ATAV 2 est diffusé sur El Trece

Selon les plans officiels, cette suite devait se dérouler en 1962 et devait sortir mi-2021, mais en raison de la pandémie de Covid-19 et du départ de certains acteurs, ils ont dû trouver une autre stratégie. Quelque temps plus tard, la production a retrouvé le nord et le tournage a commencé en mai 2022. Enfin, il a été confirmé que ATAV 2 sera présenté en première le lundi 10 avril prochain à 22h15 sur El Trece.

La saison 2 se déroulera en Argentine dans les années 1980. « La ville est l’épicentre des rencontres des descendants des familles Moretti et Salvat. Mais malgré les changements que subit la société, rien ne sera facile pour les personnages de l’histoire, qui doivent se battre pour l’amour, la recherche de la vérité, dignité, leurs droits et pour la justice ; traverser un chemin plein d’obstacles, de trahisons, de déceptions, de vengeances, de haines, de passions et d’amours, dans un pays qui avance vers la liberté, mais qui a encore beaucoup de ténèbres à traverser »précise son synopsis.

Son casting principal est composé de Federico D’Elia, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Toni Gelaberg, Andre Rincón, Rafael Ferro, Malena Solda, Federico Amador, Gloria Carrá et Juan Ignacio DiMarco. Avec eux seront également : Renato Quattordio, Virginia Lago, Belén Chavanne, Santiago Talledo, Alan Daicz, Camila Mateos, Julieta Díaz, Darío Barassi, Martín Bossi et François Donovanentre autres.

