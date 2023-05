Quand est la fin de Succession et combien de temps dure le dernier épisode ?

HBO Max

La fin de Succession se rapproche et ici nous vous dirons tout ce que vous devez faire avant d’atteindre son dernier épisode.

© IMDbQuand est la fin de Succession et combien de temps dure le dernier épisode ?

Au cours de ses trois saisons, Succession Elle s’était déjà imposée comme l’une des meilleures séries télévisées de ces dernières années, mais la diffusion du quatrième volet a donné un nouvel élan à sa grande histoire. Du dimanche au dimanche, les fans profitent d’un nouvel épisode à travers l’écran de HBO et service de streaming HBO Maxmais la fin approche.

« La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale chez les Roy alors qu’ils anticipent ce que sera leur vie une fois la transaction conclue. Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille pèse un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit.lire l’avance du dernier lot de chapitres.

+Quand Succession se termine-t-il et combien de temps dure son dernier épisode ?

Le programme créé par Jesse Armstrong a commencé la diffusion du quatrième volet le 26 mars et 10 épisodes ont été annoncés depuis le début, dont 7 ont été diffusés. La fin de Succession Ce sera le dimanche 28 mai. Comme confirmé récemment, la durée du dernier chapitre sera de 90 minutes au total.

La série est arrivée en juin 2018 suite à l’histoire de la famille Roy, propriétaire du conglomérat commercial Waystar RoyCo, composé de diverses entreprises des secteurs du divertissement et des médias. L’axe central tourne autour de la succession de Logan Roy et des conflits entre ses fils pour le contrôle de l’entreprise. De là, il a acquis une grande pertinence et des prix de la plus haute importance.

Pour la dernière saison de Succession les protagonistes sont revenus Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snok et Kieran Culkin. Avec eux, les fans voient également dans leur casting Alan Ruck, Matthew Macfayden, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Alexander Skarsgard, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters et Jeannie. Berlin.

