Quand est diffusé le gala des éliminations de Big Brother Chili 2023 et où le regarder ?

Grand frère Chili

Big Brother Chili aura son premier gala d’élimination. Ici, nous vous disons où vous pouvez le voir.



Big Brother Chili est diffusé dimanche.

la première semaine de Grand Frère Chili 2023 il touche à sa fin. C’est pour cette raison qu’un participant doit quitter la maison la plus célèbre du pays le lendemain Dimanche 25 juin à partir de 23h30 (heure chilienne) à l’écran Chilivision ou à travers pluton tvune plateforme de streaming entièrement gratuite qui appartient à Paramount+.

A cette occasion, les 18 participants qui se sont trouvés à l’intérieur de la maison jusqu’à présent ont décidé que la première plaque de nomination soit composée comme suit : FRancisca Maira, Estefanía Galeota, Jennifer Galvarini et Benjamin Lagos. Il est important de souligner que Hans Valdes a également été nominé mais a été sauvé par Ariel Wuth, le leader de cette semaine

Dans spoilers on vous dit on vous partage tous les détails du premier gala d’élimination de Big Brother Chili 2023 afin que vous puissiez le suivre EN DIRECT et EN DIRECT.

+Big Brother Chili 2023 : les quatre premiers nominés

+Quand est le gala d’élimination et où le regarder EN DIRECT ?

Big Brother Chili 2023 est à voir ce dimanche 25 juin à 23h30 au Chili sur l’écran de Chilevisión. De plus, cette année une nouvelle modalité a été ajoutée : Pluto TV, le service de streaming de Paramount, le diffusera 24h/24.

Pour accéder à la plate-forme, qui appartient à Chilevisión, vous devez faire CLIQUEZ ICI. Ensuite, vous devrez chercher le canal 141, qui diffusera le format toute la journée.

