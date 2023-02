Quand est-ce que Triad, la série de Maite Perroni, sera diffusée sur Netflix ?

in

Netflix

La plateforme continue avec ses sorties au cours du deuxième mois de l’année et l’une d’elles est Tríada, avec Maite Perroni. A voir quand il arrivera !

©NetflixQuand est-ce que Triad, la série de Maite Perroni, sort sur Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix C’est au milieu du deuxième mois de l’année, où ils ont déjà sorti quelques séries télévisées et attendent d’autres sorties attendues par les abonnés. L’un d’eux est Triadela nouvelle production menée par Maite Perroni, qui est l’une des célébrités mexicaines les plus aimées. Ici, nous vous dirons tout sur ce spectacle et sa date de première.

Le spectacle suit une femme d’affaires, une danseuse exotique et un expert médico-légal. Ces femmes sont identiques, mais elles ne se sont jamais rencontrées jusqu’à ce que la vie les croise par hasard. De là, ils sont obligés de découvrir la mystérieuse raison pour laquelle ils ont été séparés. Selon son communiqué officiel, il est basé sur une histoire vraie, mais il n’a pas été dit laquelle. Cependant, cela ressemble à ce qui a été vu dans le documentaire Trois inconnus identiques de 2018.

+Quand Triad sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Le projet a été présenté en septembre de l’année dernière lors de la dernière édition de l’événement TUDUM de la plateforme, accompagné d’un premier aperçu de son protagoniste. Selon les rapports officiels, la première était prévue le 23 décembre 2022, mais pour des raisons inconnues, cela ne s’est pas produit. Enfin, il a été confirmé que Triade Arrive sur Netflix le 22 février.

Pour le moment, un premier volet de huit épisodes a été annoncé, qui mettra en vedette Maite Perroni dans le rôle d’Aleida Trujano/Becca. Le reste de la distribution principale comprend David Chocarro, Ofelia Medina, Flavio Medica, Nuria Bages, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Daniela Valdez et Aldo Gallardo.

Cette production mexicaine qui couvre le genre suspense dramatique se prépare à être l’une des premières les plus remarquables des prochaines semaines. Dans la précédente, les spectateurs et adeptes de Perroni ont montré dans leurs réseaux l’enthousiasme de voir Triade. La bonne nouvelle est que vous n’aurez plus à attendre trop longtemps car il sera disponible dans quelques jours seulement.

