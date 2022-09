Quand est-ce que The Whale avec Brendan Fraser est présenté en première au Mexique

A24

The Whale est le nouveau film de Brendan Fraser qui fait déjà des vagues avec son premier regard à Venise. Quand sera-t-il disponible en salles ?

© GettyQuand est-ce que la baleine avec Brendan Fraser est présentée en première au Mexique.

La baleine C’est l’un des films les plus attendus de l’année et l’un des plus commentés récemment, puisque la semaine dernière, il a été vu pour la première fois au Festival international du film de Venise 2022 et les impressions sont positives. Il s’agit du nouveau Darren Aronofsket, qui revient après Mère!son dernier film en date, avec brendan fraser Oui Évier Sadie comme protagonistes. Quand sera-t-il disponible dans les salles au Mexique ?

La production de ce film basé sur le travail de Samuel D. Hunter a été annoncée début 2021 et quelques mois plus tard les premières nouvelles concernant son casting ont été annoncées. Le tournage a commencé à peu près au même moment et la photographie principale s’est terminée en mars, le film entrant en post-production. Le film aura un gros travail technique, puisqu’il nécessite beaucoup de maquillage et de prothèses.

De quoi s’agit-il La baleine? Cette histoire tourne autour de Charlie, un homme d’âge moyen en surpoids (600 livres) qui cherche à retrouver sa fille de 17 ans. Tous deux se sont séparés après avoir quitté sa famille pour son amant homosexuel, décédé quelque temps plus tard. Par chagrin et culpabilité d’être loin d’Ellie, il s’est tourné vers la nourriture.

A l’approche de la Mostra de Venise, Fraser J’avais prévu que ce serait vraiment choquant : « Ce sera quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux dire pour l’instant. La garde-robe était spacieuse, sans couture, encombrante. C’est certainement loin de tout ce que j’ai jamais fait. Mais je ne sais pas Je veux être timide, je sais, ça fera une impression durable ». Les retours critiques sont positifs et maintiennent 84% sur Rotten Tomatoes.

+Quand The Whale ouvre-t-il au Mexique ?

La baleine Il a été vu ces derniers jours pour la première fois à Venise et sortira aux États-Unis le 9 décembre. Cependant, pour le moment, aucune date de sortie n’a été officialisée. Mexique ni le reste de l’Amérique latine, mais des nouvelles sont attendues bientôt. En plus de Brendan Fraser et Sadie Sink, vous verrez également Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins et Sathya Sridharan dans le casting.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂