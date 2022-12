Quand est-ce que The Fabelmans arrive en Argentine ?

Premières

Le film réalisé par Steven Spielberg l’a comme l’un des favoris pour remporter l’Oscar lors des prochaines récompenses.

© IMDbLes Fabelman.

Pendant longtemps, il y a eu des spéculations sur ce que nous allions faire avec Les Fabelmanle dernier projet de Steven Spielberg pour accéder au grand écran. Bien que tout ce qui avait à voir avec son intrigue ait été initialement gardé secret, peu à peu certains aspects de l’histoire ont été révélés. Le plus important de tous est passé par ce qu’on allait voir : une sorte d’autobiographie romancée, centrée sur son éducation avant de réussir comme cinéaste.

Dans le processus de développement de l’histoire, la manière dont son casting a été formé avait également une certaine épopée. Tout d’abord, si l’on tient compte du fait que Samy Fabelmannle protagoniste, est joué par un jeune homme avec très peu d’expérience dans l’industrie comme gabriel labelle. Mais, aussi, par les noms qui ont été ajoutés : de Michelle Williams et Paul Danojusqu’à atteindre le tout David Lynch.

Les Fabelman il a déjà eu sa sortie en salles en Amérique du Nord et a commencé à gagner de plus en plus de votes pour être un candidat fort dans les prochains oscars. Ce qu’on attend, au moins, c’est que Steven Spielberg garder la statuette L’Académie donne le meilleur réalisateur, qui a remporté pour la liste de Schindler en 1993, puis grâce à Sauver le soldat Ryansix ans plus tard.

quand pouvons-nous voir Les Fabelman en Argentine? Il arrive souvent que de nombreux titres de poids de la saison des récompenses arrivent en retard dans les salles du pays, car certains distributeurs préfèrent spéculer sur leur performance dans les oscars avant de les projeter. Dans le cas du film SpielbergHeureusement, les choses ne seront pas comme ça. Le nouveau film du réalisateur de parc jurassique débarquera dans les salles argentines le 23 février.

+Combien d’Oscars Steven Spielberg a gagné

Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs cinéastes de l’histoire de HollywoodIl a fallu longtemps à l’industrie pour lui donner la reconnaissance qu’elle méritait. Non plus Requinnon plus HEnon plus Indiana Jones ils lui ont donné la statuette qu’il cherchait tant. Fallait devenir sérieux la liste de Schindler, afin que les électeurs les reconnaissent et en donnent un pour le meilleur réalisateur et un autre pour le meilleur film. Ensuite, il a fallu six ans avant qu’il ne reçoive le prix du meilleur réalisateur pour Sauver le soldat Ryan, avec lequel il a rencontré le dernier qu’ils lui ont donné. Il y en a trois au total pour un réalisateur qui n’a pas fêté depuis plus de 20 ans, mais avec une séquence qui se terminera sûrement en mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?