Quand est-ce que Misterio a la Vista est diffusé sur Netflix ?

Mystery in Sight est une suite tant attendue avec Adam Sandler et Jennifer Aniston qui arrivera très prochainement sur Netflix. La date exacte!

© IMDbMystère en vue

En 2019, le film est sorti mystère à bord avec Adam Sandler et Jennifer Aniston qui a suivi l’histoire d’un flic de New York et de sa femme qui sont accusés d’un meurtre à bord d’un yacht lors d’un voyage en Europe. La bande n’a pas été très bien accueillie par les critiques spécialisés qui, en Tomates pourries il lui a attribué un taux d’acceptation de 44%, le même pourcentage qu’il a reçu du grand public. Cependant, Netflix a décidé de jalonner à nouveau ces deux personnalités hollywoodiennes pour une suite potentiellement meilleure.

Mystère en vue est le titre de la deuxième partie de cette aventure dans laquelle Nick et Audrey sont devenus détectives à temps plein et ensemble ils ont ouvert une agence pour résoudre les cas les plus difficiles. Cependant, quelque chose qu’ils n’imaginaient pas, c’est que le premier cas qu’ils auraient à résoudre serait une disparition lors du mariage d’un ami des deux. Les enchevêtrements sont nombreux dans cette intrigue incontournable.

La vérité est que le synopsis de Netflix Cela met également en évidence comment Nick et Audrey sont devenus des détectives vraiment talentueux compte tenu du peu de temps qu’ils ont exercé ces fonctions, mais leur prochain cas les emmène directement à la ville de Paris où ils utiliseront toutes leurs capacités pour clarifier le cas qui les concerne dans ce deuxième tranche de Géant du streaming.

Quand est-ce que Misterio a la Vista est présenté en première?

Mystère en vue est un film d’une durée de 1h30 dans lequel on peut voir comment le duo Adam Sandler/Jennifer Aniston ils montrent tout leur charisme ainsi que la chimie qui les unit et dans laquelle l’espoir est que ce deuxième volet de la franchise aura un meilleur accueil que le premier film. Quand le film sort-il ? Vous pouvez vous attendre à voir cette histoire dans le catalogue de Netflix au 31 mars.

Cette nouvelle entrée confirmée par Netflix étoiles Mark Strong comme Miller, Mélanie Laurent comme Claudette, Jodie Turner-Smith comme comtesse Sekou, John Kani comme colonel Ulenga, Kuhoo Verma comme Saira, Dany Boon comme inspecteur Delacroix, Adeel Akhtar comme Maharajah, Enrique Arce comme Francisco, Zurin Villanueva comme Imani, Jillian Bell comme Susan et Tony Goldwin comme Silverfox, entre autres. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Jeremy Garelick avec des livres de James Vanderbilt.

