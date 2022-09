Quand est-ce que Licorice Pizza arrive sur Prime Video ?

Amazon Prime Vidéo

Réalisé par Paul Thomas Anderson, c’était l’un des films nominés aux Oscars qui est resté cette année CODA.

©IMDBPizza à la réglisse.

Cette année, la livraison de Les Oscars reconnu pour CODA comme le meilleur de 2021, mais dans cette liste de nominés, plusieurs films indiquaient clairement que l’industrie était revenue de la pandémie avec tout. Parmi les participants, un que nous soulignons est Pizza Réglisseune production qui était responsable de Paul Thomas Anderson et qui a joué Alana Haim et Cooper Hoffman.

L’histoire de Pizza Réglisse conduit une fois de plus à Paul Thomas Anderson pour raconter une histoire dans la vallée de San Fernando, cette fois dans les années 70. L’histoire se concentre sur la romance platonique qu’ils entretiennent depuis des années Alana Kane et Gary Valentinequi grandissent et sont élevés ensemble et qui ne précisent pas car elle a plusieurs années de plus que lui, donc il voit cela comme un empêchement.

Bien que la production dirigée par Paul Thomas Anderson Il a été lancé en 2021 sur une grande partie du marché mondial, il n’est arrivé en Amérique latine qu’au début de cette année (le 27 janvier). Avec un revenu légèrement inférieur à 30 millions de dollars, l’histoire a été nominée pour trois prix Oscar: Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original et Meilleur film. Cependant, elle n’a pu sortir victorieuse d’aucune des listes restreintes auxquelles elle a participé.

Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous avez hâte de le faire, nous vous disons que Pizza Réglisse s’apprête à débarquer sur l’une des plates-formes de diffusion plus utilisé. Dès le 11 septembre prochain, vous pourrez voir à travers Amazon Prime Vidéo encore et encore le dernier film Paul Thomas Anderson pour aller au cinéma. Nous avons dû attendre presque une année complète pour pouvoir en profiter dans le confort de nos foyers.

+Prochain projet de Cooper Hoffman

Contrairement à Alan Haïmqui depuis ses débuts en tant qu’actrice n’a pas encore conclu d’accord pour faire partie d’un autre film, Cooper Hoffman Il a déjà un nouveau long métrage en route. L’acteur qui a joué Gary Valentin dans Pizza Réglisse fera partie de Les Traqueursfilm réalisé par Cooper Raiff qui présentera des performances de Olivia DeJonge et David Harbour. Sans date de sortie confirmée, l’histoire tournera autour de la montée et de la chute de Jimmy Gallantun homme d’affaires des ordures associé à la mafia à Danbury, Connecticut.

