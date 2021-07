– Publicité –



Never have I ever est une série américaine sur le passage à l’âge adulte créée par Mindy Kaling. L’intrigue de la série est vaguement inspirée de la vie de Mindy et a reçu des critiques incroyables de la part des fans.

Quand est-ce que la saison 3 de Jamais n’est-elle sortie ?

Je ne l’ai jamais fait depuis la première de la saison 1 le 27 avril 2020 et a été un énorme succès auprès des fans. Cela a conduit au renouvellement et à une deuxième saison, qui a débuté sur Netflix le 1er juillet 2021. Les fans ont spéculé sur la possibilité que l’émission soit renouvelée pour la saison 3 depuis la fin de l’épisode de la deuxième saison diffusé le 15 juillet 2021. Bien que il n’y a pas d’annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 3 de Never have I Ever, il a été supposé qu’elle pourrait sortir en 2022. Les deux premières saisons ont été bien accueillies par le public.

L’histoire de Jamais je n’ai jamais

Jamais je n’ai jamais été l’histoire d’enfance de Mindy Kaling. Il suit ses difficultés avec le drame au lycée après le décès de son père. L’histoire continue avec l’adolescente de 15 ans qui est choquée par la mort de son père, a une première année de lycée difficile, puis décide d’améliorer son statut social.

Jamais je n’ai jamais fait le casting de la saison 3

Bien que le casting de Never have I Ever Season 3 n’ait pas été annoncé par les producteurs, certains membres de la distribution sont susceptibles de reprendre leurs rôles. Il s’agit notamment de Maitreyi Ramakrishnan jouant Devi, Darren Barnet jouant Paxton, Ramona Youth jouant Eleanor et Jaren Lewison jouant le rôle de Ben. Poorna Jagannathan joue Nalini. Megan Suri joue Aneesa. Richa Moorjani joue Kamala. John McEnroe est le père de Devi, Sendhil Ramamurthy, le père de Devi, Rushi Kota (alias), Rushi Kota pour Rushi Kota comme Eve, Rushi Kuta comme Rushi Kota comme Prashant.

Parmi les autres acteurs qui ont joué des rôles importants dans la série figuraient Cocoa Brown et Martin Martinez, Benjamin Norris, Cocoa, Martin Martinez, Eddie Liu et Dino Petrera. Markus Jorgensen faisait également partie de la distribution. Tyler Alvarez est un autre exemple.

Que se passera-t-il dans la saison 3 de Never Have I Ever ?

Dans Jamais je n’ai jamais la finale de la saison 2, Ben a appris les sentiments de Devi et cela a montré que même s’il était en couple, il était toujours intéressé par Devi. Jamais je n’ai jamais la saison 3 exposera probablement Devi à Paxton et Ben. Elle devra regagner leur confiance.