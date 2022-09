Quand est-ce que la première de l’anime Chainsaw Man au Mexique?

in

Chainsaw Man est appelé à être l’anime de l’année et personne ne veut le manquer. Nous avons actuellement toutes les informations nécessaires et ici nous vous dirons quand vous pourrez en profiter au Mexique.

L’industrie de l’anime a connu une expansion internationale notable en dehors du Japon et s’est imposée comme l’un des genres les plus importants de ces dernières décennies, tant à la télévision qu’au cinéma. En Amérique latine, il y a un grand flux de fans de ce type de production, mais au Mexique, il y a une majorité qui attend avec impatience la première de homme à la tronçonneuse. Nous avons déjà une date de sortie !

Son intrigue est centrée sur Denji, un adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. En raison d’une dette que lui a laissée son père, il mène une vie misérable tout en remboursant sa dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, il conclut un accord avec Pochita et est ressuscité en tant que « Chainsaw Man », un homme au cœur de démon.

Après deux ans de succès pour le manga créé par Tatsuki Fujimoto, ils ont annoncé en 2020 qu’il aurait une adaptation à l’écran par le studio Mappa, qui a publié un premier regard quelques mois plus tard. Les fans voulaient en voir plus et la bande-annonce complète a été révélée en août de cette année lors de la Expo Crunchyrolloù ils ont également signalé que le lancement aurait lieu en octobre, ainsi que sa voix.

L’équipe principale pour donner vie aux personnages est composée de : Kikunosuke Toya Ce sera Denji Tomori Kusunoki Ce sera Makima shōgo sakata sera Aki Hayawaka et Fairouz Aï sera le pouvoir. Il a également été révélé à la production, qui travaille principalement dans jujutsu kaisen: Ryu Nakamaya (réalisateur), Hiroshi Seko (scénariste), Masato Nazakono (assistant réalisateur), Yusuke Takeda (direction artistique de fond) et Keisuke Seshimo (producteur), entre autres.

+Quand Chainsaw Man ouvre-t-il au Mexique ?

Pour commencer une nouvelle semaine, depuis les réseaux sociaux de l’anime, ils ont confirmé que Chainsaw Man sera présenté en première sur Crunchyroll en streaming le 11 octobre et le même jour, il sera également disponible au Mexique. Comme mentionné, au total, nous aurons 12 épisodes qui arriveront semaine après semaine et une réponse positive des téléspectateurs est attendue.

