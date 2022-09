Quand est-ce que la première action en direct de La Petite Sirène au Mexique

Disney

Le film d’animation est sorti en 1989. Ce remake sera dirigé par Halle Bailey dans le rôle de l’emblématique Ariel.

©IMDBLa petite Sirène.

Il y a plus de trente ans Disney a commencé son étape dorée dans le monde de l’animation par la main de La petite Sirène. Quand l’étude de la souris semblait ne pas trouver son nord, John Musker et Ron Clements a écrit et réalisé ce film historique. L’histoire tournait autour Arielleune sirène fille de Roi Tritonqui la protégeait trop et dont elle s’est éloignée lorsqu’elle a rencontré le prince Éricdont il est tombé profondément amoureux et pour qui il a sacrifié sa vie en mer sous la tromperie de Ursule (le vrai méchant du classique animé).

Près de 35 ans plus tard, La petite Sirène aura une nouvelle version sur grand écran, qui cette fois viendra dans le format qui n’arrête pas de donner des productions à Disney: la action en direct. Rob Marshall se chargera de tenir les fils de cette nouvelle histoire, cette fois écrite par David Mage. Le protagoniste choisi pour le film était l’actrice Halle Baileyqui sera accompagné de chiffres tels que Jonan Hauer-King, Melissa McCarthey et Javier Bardem.

Lors de la dernière édition de la D23un événement semestriel au cours duquel Disney se charge de raconter toute l’actualité des films et séries pour sa plateforme diffusion, Disney+, ainsi que pour ce qui sera vu sur grand écran, une bande-annonce officielle a été publiée. Cela, bien sûr, n’a pas tardé à stimuler les attentes et en a fait l’un des films les plus commentés sur les réseaux ces derniers jours (quelque chose qui avait aussi à voir avec la controverse inhabituelle entourant la couleur de peau du protagoniste).

quand pourras-tu voir La petite Sirène au Mexique? Jusqu’au moment, Disney n’a pas annoncé la date de sortie officielle pour l’Amérique latine, il devrait sortir en salles aux États-Unis le 26 mai de l’année prochaine. Par conséquent, il est possible que la première soit bloquée à cette date et qu’elle atteigne des endroits comme le Mexique, l’Argentine et le Chili le jeudi 25 mai. Ce sera l’une des sorties les plus importantes de l’année pour Disneyce qui devrait avoir pour conséquence que la version de Le roi Lion de Jon Favreau qui a levé plus d’un milliard de dollars.

+ Qui pourrait jouer dans La Petite Sirène

Avant Halle Bailey a été choisi par Rob Marshall mener ce nouveau projet action en direct de Disney, il y avait d’autres noms qui auraient été pris en considération. Des rumeurs parlaient de personnages tels que Chloë Grace Moretz (déchirer, foutre une branlée) et Zendaya (euphorie). Finalement, celui qui a réussi à convaincre le réalisateur qu’il avait ce qu’il fallait, c’est Baileyde qui maréchal assuré: « Elle a cette combinaison rare d’esprit, de cœur, de jeunesse, d’innocence et de substance, plus une voix glorieuse ».

