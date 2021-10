Quand est-ce que la deuxième saison de Maradona: Blessed Dream débute-t-elle?

Les 5 premiers épisodes de Maradona : Rêve Béni sont maintenant disponibles sur le service de streaming Amazon Prime Vidéo, en attendant la première des cinq autres. Le lancement a suscité divers commentaires parmi les fans de la star argentine et les critiques ont également été régulières. Cependant, les plans se poursuivront et Il a déjà été confirmé qu’il y aura une deuxième saison.

Le premier lot de chapitres nous emmène à connaître la vie de l’ex-footballeur à travers trois étapes différentes. Ils raconteront les débuts du sport et son grand saut vers la gloire, son transfert en Europe et la conquête de la Coupe du monde 1986 au Mexique avec l’équipe nationale argentine. En parallèle, nous avons des moments orageux sur sa santé et les différents scandales dans lesquels il a joué à l’âge adulte.

Ce programme devait arriver il y a plusieurs mois, mais plusieurs facteurs ont rendu sa première difficile et il a été reprogrammé plus d’une fois. Dans le premier cas, il y avait des conflits au sujet du scénario et de ce qu’il montrait de son ex-femme, Claudia Villafañe, alors ses filles, Dalma et Gianinna, sont également venues l’interroger. La vérité est que malgré cette question, il a été décidé de faire une partie 2.

Cela a été confirmé début mars 2019, lorsque le scénariste Guillermo Salmerón l’a officialisé dans une interview avec mode samedi. Là, il raconta comment cela avait été décidé : «Quand nous avons commencé à faire circuler les livres, ils ont logiquement atteint les dirigeants d’Amazon, qui ne se souciaient pas beaucoup de la partie football et n’avaient aucune attente avec la série. Ils pensaient que ce serait un public masculin ou des gens qui aiment le sport. Au final, ils étaient très accros et au toucher ils pensaient faire une autre saison ».

+ Quand sort la deuxième saison de Maradona : Sueño Bendito ?

Pour le moment Il n’a pas été annoncé quand la deuxième saison de Maradona : Rêve Béni, ni aucune information sur la date de début du tournage. Il n’y a pas trop de détails sur l’argument de la suite, mais on pense qu’il se concentrera sur l’étape de Diego à Cuba. De plus, une partie de la distribution originale devrait reprendre ses rôles.

