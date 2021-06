Quand est-ce que Black Widow sort-il ?

Crayons de couleur Black Widow pour adultes - 48 crayons de couleur avec des pigments intenses et faciles à mélanger- Meilleurs crayons de couleur pour livres de coloriage et dessins pour adultes

<ul><li>COLORATION LISSE ET SOYEUSE ! Les pointes douces et crémeuses de ces crayons de couleur glisseront sans effort sur la page de votre livre de coloriage pour adulte ou vos dessins. Les mines en cire onctueuses permettent de colorier de manière uniforme. Que vous soyez artiste débutant, intermédiaire ou professionnel, colorier avec très peu de pression sera un jeu d'enfant même sur du papier. Ces crayons sont solubles dans l'eau et ne sont pas destinés à être utilisés comme aquarelles <li>DES COULEURS VIBRANTES SANS DOUBLON ! 48 couleurs vives, nuances et teintes dans cet ensemble.</li> <P> Des couleurs telles que Iceberg, Cats Eye (Oeil de chat) et Egg Plant (Aubergine) sont pré-affûtées, prêtes à être utilisées. Chaque crayon de couleur est étiqueté avec un nom et un code sur le corps de celui-ci, et il y a un nuancier pratique à l'intérieur du couvercle de l'emballage en étain.</P> <li>PIGMENTS RICHES QUI SE MÉLANGENT ET SONT TRÈS COUVRANTS Ces crayons de couleur ont une mine en cire, ce qui signifie qu'ils se mélangent, permettent de faire des ombres et se superposent avec facilité. Les pigments profonds et riches donnent une finition crémeuse et veloutée à vos oeuvres d'art et se mêlent à merveille même sur du papier noir. </li> <li>LA POINTE DU CRAYON NE SE CASSE PAS LORSQU'IL EST TAILLÉ ! Le noyau et les pointes en cire douce de ces crayons de couleur artistiques ne s'effritent pas et ne se cassent pas lorsqu'ils sont affûtés ou lorsqu'on appuie dessus pour obtenir des nuances plus foncées lors du mélange. Vous aurez moins besoin de tailler vos crayons et les mines resteront pointues plus longtemps.</li> <li>CONFORTABLE À TENIR ET DES CRAYONS ET UNE BOÎTE MAGNIFIQUES ! Le corps élégant de ces crayons de couleur est noir Scorpion, ce qui ajoute de l'élégance et une touche de fraîcheur à vos fournitures artistiques. La forme hexagonale rend le crayon plus confortable dans votre main pour dessiner. Vous aurez besoin de moins appuyer pour que les couleurs se déposent sur le papier et, mieux encore, elles ne rouleront pas de votre table ou bureau ce qui évitera la casse. </li></ul>