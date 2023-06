Quand est-ce que « Avatar : le dernier maître de l’air » est diffusé sur Netflix ?

Cinéma

‘Avatar: The Last Airbender’ a une date de sortie confirmée sur Netflix. Ici, nous vous racontons tous les détails de cette production.



« Avatar : le dernier maître de l’air » a une date de sortie.

Une des productions Netflix le plus attendu ces dernières années est ‘Avatar : le dernier maître de l’air », série qui a été présentée lors de cette édition 2023 au festival Paramount au Cinemacon. Ce sera une adaptation en direct de la bande dessinée à succès qui a été diffusée Nickelodéon pour plusieurs années.

Cette histoire raconte les aventures d’Aang, le personnage principal, et de ses amis, qui doivent se battre contre différents méchants comme le Seigneur du Feu afin de mettre fin à la guerre destructrice et ainsi sauver l’humanité. Certains des personnages sont considérés comme des « Maîtres », qui ont le pouvoir et la capacité innés de contrôler et de manipuler l’élément éponyme de leur nation (Tribus de l’Eau, Royaume de la Terre, Nomades de l’Air et Nation du Feu).

Les protagonistes seront Gordon Cormier comme Aang, Kiawentiio comme Katara, Ian Ousley comme Sokka et Dallas Liu comme Zuko. De plus, après la sortie du teaser officiel, il a été confirmé que la production exécutive de la série tant attendue est en charge de Albert Kim avec Michael Goi et Dan Lin.

+Netflix : Quand est-ce que ‘Avatar : le dernier maître de l’air’ est diffusé ?

Netflix a confirmé que « Avatar : le dernier maître de l’air » IL sera présenté en première sur la plateforme de streaming en 2024. Cependant, pour le moment, ils n’ont pas révélé de date de sortie exacte.

+ Comment est composé le casting ?

Gordon Cormier comme Aang

comme kiawentiio comme Katara

comme Ian Osley comme Soka

comme liu dallas comme zuko

comme daniel dae kim comme lui Seigneur du Feu Ozai

comme lui Paul Sun Hyung Lee comme lui iroh général

