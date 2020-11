Quand est ‘A Charlie Brown Christmas’ à la télévision en 2020?

Noël sera un peu différent cette année. D’une part, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a mis de nombreuses traditions de vacances en suspens. Les visites au Père Noël sont devenues virtuelles, les familles échangent de grands rassemblements contre des célébrations intimes, des défilés de vacances et des spectacles annuels de Casse-Noisette ont été annulés. Mais au moins, nous pouvons tous nous pelotonner devant la télévision et regarder certaines de nos offres spéciales de vacances préférées, comme Un Noël Charlie Brown, droite?

Pas si vite. Cette année, pour la première fois en plus d’un demi-siècle, il semblait que le spécial de Noël Peanuts ne serait pas diffusé à la télévision; au lieu de cela, il serait diffusé exclusivement sur Apple TV +. Mais un accord de dernière minute avec PBS signifie que Charlie Brown sera toujours diffusé à la télévision cette année.

« A Charlie Brown Christmas » a trouvé une nouvelle maison sur Apple TV +

Un Noël Charlie Brown | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images

Dans un geste surprise, Apple a annoncé fin octobre avoir acquis Un Noël Charlie Brown, un Thanksgiving Charlie Brown, et C’est la grande citrouille, Charlie Brown. Plutôt que d’être diffusés comme d’habitude sur ABC, les trois émissions spéciales ne seraient disponibles que sur Apple TV +. Il semblait que quiconque souhaitant diffuser les promotions emblématiques devrait débourser plus de 4,99 € par mois pour le faire.

La nouvelle que les spéciaux ne seraient pas gratuits pour tous a été une énorme déception pour certains, qui n’ont pas hésité à partager leurs sentiments sur Twitter. Une personne a même lancé une pétition Change.org pour ramener les émissions spéciales à la télévision, qui a recueilli plus de 250 000 signatures.

« A Charlie Brown Christmas » sera diffusé gratuitement à partir du 11 décembre

Anticipant peut-être que les fans bouleversés crieraient « Scrooge! » après avoir appris, il serait plus difficile de regarder Un Noël Charlie Brown cette année, Apple a décidé d’offrir aux gens un petit cadeau. Cela rend chaque jour férié spécial disponible pour diffuser gratuitement sur une base limitée.

Un Noël Charlie Brown fera ses débuts sur Apple TV + le 4 décembre. Le dessin animé de 1965 sera ensuite diffusé gratuitement du 11 au 13 décembre. Il vous suffira d’installer l’application Apple TV ou de visiter tv.apple.com pour le regarder.

Si vous manquez la fenêtre de diffusion gratuite et que vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire à Apple TV + pour regarder Un Noël Charlie Brown, vous n’avez pas totalement de chance. Bien que le spécial ne soit pas disponible pour diffuser ailleurs, vous pouvez toujours acheter le DVD d’Amazon et d’autres détaillants.

« A Charlie Brown Christmas » sera également diffusé sur PBS

En plus d’une fenêtre de streaming gratuite sur Apple TV, les fans pourront également regarder Un Noël Charlie Brown gratuitement sur PBS et PBS Kids. Il sera diffusé le 13 décembre à 19h30 heure locale / 18h30 CT. (Vérifiez vos annonces locales.)

« A Charlie Brown Christmas » a été un succès improbable lors de sa première diffusion

Un Noël Charlie Brown | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images

Au cours des 55 années écoulées depuis sa création, Un Noël Charlie Brown est devenu un classique des vacances bien-aimé. Mais les créateurs de la spéciale ont d’abord pensé qu’ils avaient un raté entre les mains. Coca-Cola – le sponsor original de la spéciale – avait donné au créateur de Peanuts Charles Schulz, au producteur Lee Mendelson et à l’animateur Bill Melendez quelques mois pour créer le tout premier long métrage d’animation de Charlie Brown. Lorsqu’ils ont terminé, personne n’était entièrement satisfait des résultats, en particulier de ce qu’ils pensaient être une animation de mauvaise qualité.

«La première fois que je l’ai vu projeté sur un écran, je me suis tourné vers les gens là-bas et j’ai dit:« Nous l’avons tué », a déclaré Melendez à The Spokesman-Review en 1995.« Je pensais que nous avions détruit la propriété. J’étais tellement malheureuse.

Melendez n’aurait pas pu se tromper davantage. Les gens ont adoré Un Noël Charlie Brown et son message sur la sur-commercialisation de la fête.

« C’était l’un de ces miracles incroyables qui se produisent de temps en temps », a déclaré Schulz. «C’est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir.»

