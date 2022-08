Quand Elvis est-il diffusé sur HBO MAX ?

HBO MAX

Le film avec Austin Butler et Tom Hanks fera partie du catalogue de la plateforme de streaming. Connaissez votre date de sortie après les modifications chez Warner Bros !

©Warner Bros.Austin Butler joue dans Elvis.

Il est vrai que pour un cinéphile, il n’y a pas de meilleure expérience que d’entrer dans une salle de cinéma et de profiter d’une première sur grand écran. Mais cela ne vous empêche pas de passer un bon moment en regardant un film dans le confort de votre foyer. Pour ceux qui ne l’ont pas vu ou pour ceux qui veulent lui donner une seconde chance, il arrivera très bientôt Elvis au diffusion. Et c’est que bien qu’il soit encore sur les panneaux d’affichage dans certains pays, il fera désormais également partie du catalogue de hbo max.

La vérité est que ce lancement sur le service d’abonnement a été affecté par les nouvelles décisions prises par le studio derrière le film. Il s’agit de Découverte de Warner Bros., désormais dirigée par David Zaslav. Depuis l’arrivée des nouveaux dirigeants, des mesures drastiques ont été décidées. Parmi eux, l’annulation de projets tels que Fille chauve-souris -même après avoir terminé son tournage- ou le report d’avant-premières comme la suite de Aquaman.

Ce n’est pas tout : en plus, il a été défini que l’étude portera sur le cinéma. Et c’est que, ces derniers mois, les bandes produites n’étaient pas seulement conçues pour le grand écran, mais aussi pour leur arrivée sur HBO Max après 45 jours. Cette règle n’est plus valable pour l’étude et, en ce sens, Elvis Quoi est sorti le 24 juin aux États-Unisn’est pas arrivé le 9 août sur la plateforme de streaming comme prévu.

Bien que cela puisse varier selon chaque produit, en réalité pour Elvis Sa prochaine date de sortie sur le service d’abonnement est déjà définie. Mais avant… De quoi s’agit-il Elvis? Le film réalisé par Baz Luhrman et mettant en vedette Austin Butler et Tom Hanks fait remarquer: « Explorez la vie et la musique d’Elvis Presley, ainsi que sa relation compliquée avec son agent énigmatique, le colonel Tom Parker. L’histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker s’étalant sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à sa célébrité sans précédent, dans le contexte du paysage culturel aux États-Unis. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley.”.

+ Date de sortie d’Elvis sur HBO Max

Si un biopic du roi du rock and roll avec toutes ces épices vous semble prometteur, alors vous ne devriez pas manquer la grande première de Elvis sur la plateforme de streaming après les modifications de Warner Bros. L’incertitude a été laissée derrière et maintenant il a été confirmé que le prochain vendredi 2 septembre Le film avec Austin Butler et Tom Hanks peut être vu dans le service d’abonnement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂