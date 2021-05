Quand Elusive Samurai Chapitre 18 sortira-t-il? et tout ce que vous devez savoir

Elusive Samurai a une autre intrigue intéressante sur un jeune samouraï. Le manga est le voyage de Tokiyuki Hojo sur le chemin de la vengeance de la mort de ses proches. Aussi, réclamant son royaume à son plus grand ennemi qui était autrefois son plus proche. À chaque chapitre, Tokiyuki Hojo apprend quelque chose de nouveau qui l’aidera à avancer dans son voyage. Dans Elusive Samurai Chapter 18, nous saurons si Fubuki accepte de rejoindre Hojo et ses serviteurs.

Le samouraï insaisissable, Ch. 17: Tokiyuki fait face à un épéiste féroce avec des capacités incroyables! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/dtRvkm1B5L pic.twitter.com/eobHBgKcBn – Saut Shonen (@shonenjump) 23 mai 2021

Chapitre 18: The Elusive Samurai

Fubuki a impressionné tout le monde avec son savoir-faire à l’épée. Ses instructions aux enfants récemment orphelins l’ont également aidé à détruire les forces ennemies. Dans le prochain chapitre, nous saurons si Fubuki rejoindra Hojo dans sa mission et ramènera la paix dans le pays. La véritable excitation est stockée pour le moment où Tokiyuki Hojo se retrouvera face à face avec Takauji Ashikaga. Cependant, nous pouvons dire qu’il est encore temps pour cela.

The Elusive Samurai Chapitre 18 Date de sortie

Aucun retard n’a été signalé. Aussi, Viz a confirmé la sortie du prochain chapitre au bas du chapitre 17. Par conséquent, The Elusive Samura Chapter 17 sortira le 30 mai 2021. En cas de changement, il sera reflété ici.

Et très bon chapitre de The Elusive Samurai aussi pic.twitter.com/GyXHbuF7Iq – Shonen Salto (@ShonenSalto) 23 mai 2021

Où lire The Elusive Samurai Chapter 18?

Le manga hebdomadaire Shueisha a sérialisé des mangas. Elusive Samurai est officiellement disponible dans Viz Media et MangaPlus. Vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres si vous les avez manqués. Cependant, les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres depuis le début.

À propos de The Elusive Samurai

The Elusive Samurai est tout au sujet d’un jeune samouraï et d’un héritier du clan Hojo. Nige Jouzu no Wakagimi est le nom japonais du manga. La seule chose dans laquelle Tokiyuki Hojo est le meilleur est de s’enfuir. L’intrigue du manga se déroule dans le Japon féodal à l’époque de Kamakura et Muromachi. Cependant, après la rencontre avec Suwa Yorishige, sa vie a changé.

C'est tout Elusive Samurai Chapter 17.