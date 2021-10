Quand El Gran Pastelero Bake Off Celebrity México arrive-t-il sur HBO Max ?

in

Le Mexique organisera son premier concours télévisé de pâtisserie qui viendra à HBO Max le 21 octobre et présentera de nouveaux épisodes tous les jeudis pendant quatre semaines. De cette façon, les abonnés de la plate-forme seront témoins des différentes alternatives que les célébrités mexicaines qui font partie de l’émission expérimenteront avec l’intention de devenir le meilleur pâtissier amateur de son pays.

Cette émission de téléréalité est mise en vedette par des personnages que vous n’auriez jamais pensé trouver dans le même programme. Célèbres comme Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez « Cositas », Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara et Gabriel Coronel, vivront des moments émouvants et amusants tout en partageant leur grand passion pour la confiserie.

Les célébrités mexicaines osent cuisiner

La version mexicaine de l’émission anglaise à succès Le grand gâteau britannique, The Great Baker Bake Off Celebrity Mexico, est dirigé par l’actrice Angélique Vale, qui génère une atmosphère agréable avec ses occurrences ajoutée à une sensibilité qui aidera les participants au spectacle à se sentir accompagnés et satisfaits à tout moment afin qu’ils puissent développer au mieux l’activité : Avec le cœur dans chacun des défis difficiles !!

Cette fois, le format de l’émission de téléréalité empêchera la popularité des stars de les aider dans les défis. Il appartiendra au grand jury du programme d’évaluer les enjeux et de maintenir la barre haute pour que le lauréat du concours soit véritablement le meilleur pâtissier amateur. Cuisiniers Paulina Abascal, Jesús Escalera et Benito Molina, tous avec des crédits prouvés, sont chargés de décider qui sera le gagnant.

El Gran Pastelero Bake Off Célébrité Mexique est le premier programme non scénarisé produit par WarnerMedia Amérique latine. Le format a déjà été adapté cinq fois avec des versions extrêmement réussies dans des pays comme l’Argentine et l’Uruguay. Vous avez sûrement déjà envie de voir ce groupe de stars faire des merveilles en tant que pâtissiers amateurs. Il ne reste que quelques jours avant la première !

