La rock star légendaire Eddie Van Halen est décédée après une bataille de cinq ans contre le cancer de la gorge le 6 octobre 2020. Il avait 65 ans.

Son fils, Wolfgang, a partagé un hommage émouvant à propos du décès de son père sur Twitter, qui disait: «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer. Matin. C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et hors scène était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, pop. «

L’ex-femme de Van Halen, Valerie Bertinelli, a retweeté le tweet déchirant sans commentaire.

Maintenant, plus de quatre mois après la mort de Van Halen, Bertinelli parle de la mort de son ex et de l’impact qu’elle a eu sur elle et leur fils.

Quand Eddie Van Halen et Valerie Bertinelli ont-ils divorcé?

Après plus de vingt ans de mariage, Eddie Van Halen et Valérie Bertinelli ont finalisé leur divorce en 2007; cependant, leur relation était quelque peu compliquée menant à leur scission officielle.

Revenons au début, d’accord?

Van Halen et Bertinelli se sont mariés le 11 avril 1981 à Westwood, en Californie. Elle n’avait que 21 ans à l’époque et Van Halen avait 25 ans. Noel Monk, manager de Van Halen (le groupe), a écrit sur la journée dans son livre, Courir avec le diable.

«C’était plutôt mignon de les voir ensemble – ils étaient tous deux clairement nerveux et quelque peu réticents. Cela m’a frappé comme un signe de véritable chimie», a écrit Monk.

«Après tout, Valérie avait passé la majeure partie de sa vie devant une caméra ou un public; elle était parfaitement à l’aise avec toutes sortes d’interactions publiques. Et pourtant, la voilà, balbutiant et rougissant comme une écolière en présence du capitaine de l’équipe de football », a-t-il poursuivi.

«Et Edward? C’était un gars qui montait sur scène tous les soirs et se produisait, à la manière d’un sorcier, devant des milliers de fans en adoration. En présence de cette jeune femme, cependant, la façade de la rock star a fondu. «

Pourquoi Van Halen et Valerie Bertinelli ont-ils divorcé?

Comme chaque couple, Van Halen et Bertinelli ont eu leur juste part de problèmes; cependant, les leurs étaient beaucoup plus graves que vos tintements typiques ou vos ennuis quotidiens.

Des allégations de tricherie des deux côtés ont tourmenté le couple, ainsi que l’abus de drogues et d’alcool, entre autres problèmes.

Dix ans après que le couple a eu leur premier enfant en 1991, ils ont décidé de se séparer.

«L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Ed et moi nous sommes séparés est de donner à Wolfie une meilleure vision de ce que deux personnes supposément amoureuses se traitent», a déclaré Valerie à Oprah en 2008.

«Ed et moi ne nous traitions pas comme deux personnes qui s’aimaient, et c’est ce que Wolfie voyait. J’espère donc que quand il se mariera et commencera une vie pour lui-même, il prendra son temps et épousera un ami et pas seulement quelqu’un qu’il ne pourra pas garder ses mains. «

Qui sont les enfants de Van Halen et Valerie Bertinelli?

Eddie Van Halen et Valerie Bertinelli ont un enfant ensemble: Wolfgang Van Halen, qui a maintenant 29 ans et est le bassiste du groupe de son père.

Bertinelli a parlé de la mort de Van Halen le Aujourd’hui le 18 février.

« C’est bizarre », dit-elle à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager. « La honte du chagrin est quelque chose que je n’aurais jamais pensé m’arriver. Je ne veux pas en parler pour le moment, mais je connaissais l’homme depuis 40 ans. J’avais 20 ans quand je l’ai rencontré. Je l’aimais toujours. Nous avons passé un beaucoup de temps ensemble. Il est le père de mon fils. «

« Il est le père du plus beau cadeau de ma vie », a ajouté Bertinelli. « Et il me manque. Et je suis autorisé à le manquer. »

Même si la relation du couple n’a pas fonctionné, la star de Food Network garde toujours sa mémoire près de son cœur.

«Il a joué un rôle important dans ma vie», a-t-elle révélé. «Ce n’est pas parce que nous nous aimions que nous aimions l’amour qu’il avait pour Janie ou moi pour Tom, donc c’est un autre genre d’amour. Je ne sais pas comment l’expliquer. Peut-être qu’un jour je le comprendrai et écris un livre à ce sujet. «

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.