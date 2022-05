Après des mois d’attenteDoctor Strange dans le multivers de la folie » est enfin arrivé dans les salles, étant le nouveau grand épisode de l’univers cinématographique Marvel. Avec Benedict Cumberbatch de retour en tant que Maître des Arts Mystiques, cette nouvelle histoire a marqué le retour du réalisateur sam raimi au genre super-héros, considérant également cette année comme le 20e anniversaire de son premier film »Spiderman ».

» Multiverse of Madness » a été positionné comme l’un des week-ends les plus impressionnants jusqu’à présent cette année, ayant d’excellents revenus au box-office du film, cependant, maintenant, avec la croissance des différentes plateformes de streaming, plusieurs téléspectateurs préféreront attendez que » Doctor Strange 2 » soit disponible sur le service Disney +, qui héberge toutes les productions de Marvel Studios.

Quand Doctor Strange dans le multivers de la folie arrive-t-il sur Disney+ ?

Bien que l’arrivée du film sur Disney+ n’ait pas été officiellement confirmée, récemment le directeur exécutif Bob Chapeck de Disney, a déclaré que toutes les productions Marvel feraient leurs débuts sur Disney+ 45 jours après leur sortie en salles, appliquant cette règle avec les films de »Eternals » et »Shang-Chi et la légende des dix anneaux ».

Suivant cette règle, » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » devrait être disponible sur le service de streaming le 11 juin de cette année, compte tenu des 45 jours suivant sa sortie en salles. De même, le film devrait également être disponible à la location sur d’autres plateformes vidéo telles que Première vidéoGoogle Play et YouTube après son arrivée sur Disney+.

Reprenant les événements de » WandaVision » et » Spider-Man: No Way Home », » Multiverse of Madness » suit Doctor Strange rencontrant America Chavez, une adolescente capable de traverser les dimensions. Avec l’aide de son ami et collègue sorcier Wong, Strange cherche Wanda Maximoff pour l’aider à naviguer dans le multivers, ignorant qu’elle peut avoir des intentions différentes des siennes.