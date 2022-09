Quand Disenchanted sera-t-il présenté au Mexique ?

Disney+

La suite du film populaire de Disney avec Amy Adams est un fait et sa sortie se rapproche. On vous dit depuis quand on peut le voir au Mexique.

©IMDBAmy Adams redevient Giselle

Fan de films de princesses avec un peu d’humour ? Parfait! Parce que désabusé revient avec une histoire très différente de son premier film, du moins c’est comme ça qu’on pouvait le voir dans sa bande-annonce officielle sortie au D23Expo. est-ce que ce week-end Disney et ses fans faisaient la fête depuis la tenue dudit événement, où différents matériaux et contenus ont été présentés qui pourront être vus en streaming et au cinéma dans les mois à venir.

Entourés de différents représentants de leurs productions, les dirigeants de la Casa del Ratón ont annoncé une série de nouvelles et même de salutations, par exemple, de la distribution de Abracadabre 2le populaire film d’Halloween sorti en 1993 et ​​mettant en vedette le retour de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy Comme les méchantes sœurs Sanderson. Et, bien sûr, si on parle de suites, il fallait aussi en savoir plus sur Désabusé, le film mettant en vedette Amy Adams, patrick dempsey Oui James Marden.

Il est sorti sur grand écran en 2007 il y a exactement 14 ans et, dans très peu de temps, il reviendra avec une histoire complètement renouvelée. C’est pourquoi à cet événement les acteurs de la bande étaient présents. Pas seulement Adams, Marsden et Dempsey aussi Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown et Jayma Mays. Là, les stars ont fait une grande surprise aux fans en leur montrant la première bande-annonce de la suite.

+De quoi parle Désenchanté ?

Le film Disney + reprend exactement 15 ans après les événements du premier opus. Giselle et Robert sont déjà mariés et ont d’ailleurs fondé leur propre famille. Cependant, ce bonheur apparent commence à faiblir dans la vie quotidienne de Giselle, qui par erreur finit par changer la vie des gens dans le monde réel avec ceux qui vivent en Andalousie. Le nouveau film Enchanted, écrit et réalisé par Adam Shankman (Laque pour les cheveux), présente de la musique produite par Alan Menken et Stephen Schwartz.

+ Bande-annonce désenchantée

Il convient de mentionner que la chose intéressante à propos de ce film est qu’il vise à montrer l’autre côté de Giselle, qui devra faire face à ses propres fantômes et ténèbres, maintenant qu’elle a une nouvelle vie. désabusé Elle laissera de côté la douceur typique de la princesse et compliquera peu à peu les choses entre ses proches, ce qui fera d’elle de manière inattendue la méchante la plus redoutée.

+Quand Disenchanted 2 sera-t-il diffusé au Mexique ?

Comme cela s’est produit avec une grande partie du contenu produit par Disney, ce film n’ira pas en salles mais pourra être apprécié directement sur la plateforme de streaming Disney. Disney+. Donc, si vous êtes dans Mexique ou dans n’importe quelle autre partie du monde, attendez la première de désabusé pour le prochain 24 novembre.

