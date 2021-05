Quand des milliardaires ont demandé de l’aide dans des forums: c’était les messages légendaires de Larry Page, Linus Torvalds ou Jeff Bezos

Début 1996, une question d’un certain Lawrence est apparue sur comp.lang.java, un forum Usenet dédié au langage Java. Le garçon avait une question technique et a demandé de l’aide. Puis il a signé: « Merci, Larry Page. ».

Il s’avère que Lawrence était le co-fondateur de Google, et comme lui, d’autres grands entrepreneurs et légendes vivantes de la technologie se sont tournés vers Internet pour chercher de l’aide ou simplement pour partager leur idée de l’avenir. Linus Torvalds, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou Brian Armstrong aussi. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Même les adultes étaient petits une fois

De toute évidence, presque personne ne savait qui était Larry Page ou que son projet (qu’il développait avec Sergey Brin) finirait par aboutir à l’un des plus grands empires technologiques de tous les temps.

Larry Page a demandé dans les forums car bien sûr, Google n’existait pas encore. Il serait en charge de le créer.

Comme indiqué dans cette discussion initiée par Paul McKellar Sur TwitterIl n’a pas été le seul à avoir demandé de l’aide ou un avis pour démarrer son projet et le démarrer. Nous avons l’un des cas les plus connus avec Linus Torvalds, le créateur de Linus, qui le 25 août 1991 a écrit un message sur comp.os.minix (un autre forum Usenet) qui est également devenu historique:



Ici, Linus Torvalds racontait comment il créait un système d’exploitation comme passe-temps. « Ce ne sera pas grand et professionnel », a-t-il déclaré. Ha

Un autre message mythique est celui que Jeff Bezos a publié sur le forum ba.jobs.offered (également de Usenet, qui était le Reddit à l’époque). Dans ce document, Bezos recherchait des programmeurs «extrêmement talentueux» pour l’aider à devenir «des pionniers du commerce Internet».



Vous n’aviez qu’à envoyer votre CV et lettre de motivation à Jeff Bezos, qui a même laissé l’adresse postale de l’entreprise. À propos: à cette époque, il ne s’appelait pas Amazon, mais Cadabra.

Ces histoires montrent comment ceux qui créent des entreprises de toutes sortes recherchent de l’aide et des opinions comme n’importe qui d’autre. Ce ne sont pas les seuls cas, bien sûr, et c’est drôle de se rappeler comment Mark Zuckerberg a créé FaceMash, le prédécesseur de Facebook.

Ce site Web controversé pour les étudiants de l’Université Harvard autorisé à voter si une fille sur le campus était attirante ou non. Cela a amené le conseil d’administration de Harvard à le soumettre à un troisième degré dont il est sorti indemne, et cela finirait par donner lieu à la création de son réseau social, Facebook.





À cette époque, Zuckerberg avait son blog sur la plate-forme Live Journal, et bien que ces messages aient été perdus, quelqu’un les a sauvés et les a publiés. En eux, vous pouvez voir comment le créateur de Facebook racontait comment, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2003, il a créé FaceMash parce que « J’ai besoin de quelque chose pour garder mon esprit occupé« .

Beaucoup d’autres partagent leurs idées en ligne avant de se lancer pour demander validation et suggestions. L’un de ceux qui l’ont dit récemment était Brian Armstrong, qui en 2012 a posté un message sur Hacker News commentant son idée et à la recherche d’un co-fondateur pour son projet.



C’était le message de Brian Armstrong en mars 2012. La plupart de ceux qui ont répondu l’ont fait en critiquant son idée. Qui rit le dernier …

Malgré les critiques qu’il a reçues, Armstrong a fini par faire de cette idée une réalité. Son objectif était de proposer un moyen de faciliter les transactions avec «des monnaies numériques, comme le bitcoin ou un dérivé de celui-ci».

Il croyait en l’avenir des crypto-monnaies: il a fondé Coinbase et a fini par devenir public il y a quelques semaines. Aujourd’hui, il est milliardaire, et quand il a raconté l’histoire de ces débuts, il a également fait une réflexion importante: « Je savais que je n’avais pas à prendre les commentaires négatifs trop au sérieux« .