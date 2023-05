Quand Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Saison 3 Episode 8 sera-t-il diffusé?

Animé

Kimetsu no Yaiba a sorti son septième chapitre correspondant à son troisième opus et a de nouveau enthousiasmé les fans. A voir quand le prochain arrivera !



© UfotableL’épisode 7 de Kimetsu no Yaiba est arrivé et l’histoire se poursuivra dans le huitième.

Les fans de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba apprécié ce dimanche un nouvel épisode de la troisième saison, qui adapte le Arche du village des forgerons du manga de Koyoharu Gotōge. Les démons commencent à prendre d’autres formes devant un Tanjirō qui semble affaibli, tandis que Tokyo Il fait aussi face à son combat. Découvrez quand l’anime continue!

« Les méchants les plus détestables » le septième chapitre était intitulé. Il comportait le synopsis : » Genya vise le cou du cinquième démon qui s’est cassé, mais l’épée se brise en raison de la dureté inattendue du cou, et l’arme ne fonctionne pas non plus, et il est acculé. Il confie à Tanjiro la tâche d’affronter le cinquième démon, considéré comme le vrai moi de Genya, car il ne peut pas se trancher la gorge avec sa propre force. Recevant les sentiments de Genya, Tanjiro balance son épée vers le démon en fuite… »

Au début, Tanjirō chercher le cou de Hantengu, mais le petit garçon résiste à la puissante épée de Nezuko avec du sang. Le jeune Kamado sent une nouvelle présence et c’est l’incarnation de Hainequi est né quand colère il a absorbé les trois autres démons en lui. Par conséquent, c’est la combinaison de quatre démons et manifeste de nouvelles capacités, telles que des serpents en bois et un regard qui paralyse ses adversaires.

Pour sa part, Muichiro Tokito continue à l’intérieur de la bulle d’eau de gyokko et de plus en plus essoufflé. C’est là que le démon accède à la cabane, dans laquelle on voit haganezuka travailler sur une épée avec beaucoup de concentration et aucune attaque n’est capable de le distraire. Le Pilier des Brumes semble mourir, mais voit Tanjirō et assure que ses yeux sont les mêmes que ceux de son père. Après avoir reçu de l’oxygène de Kotetsuqui est blessé, parvient à s’en sortir.

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 8 première

Contrairement à d’autres séries télévisées qui diffusent tous leurs épisodes à une certaine date, ici le caractère conventionnel de la diffusion hebdomadaire est maintenu. Donc, épisode 8 de la troisième saison de Kimetsu no Yaiba Il sera présenté en première le dimanche 28 mai prochain et peut être vu via le service de streaming Crunchyroll..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?