Quand Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Saison 3 Episode 2 sera-t-il diffusé?

Animé

La troisième saison de Kimetsu no Yaiba a commencé, mais il y a encore plus dans cette histoire. Quand l’épisode 2 sera-t-il disponible ?

© UfotableQuand Demon Slayer Saison 3 Episode 2: Kimetsu no Yaiba sera-t-il diffusé?

Après plus d’un an d’attente, les fans de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba commencer à profiter de leur troisième saison, qui adapte le « Arc du village des forgerons » du manga de Koyoharu Gotōge. Ce dimanche, le premier épisode est arrivé, reprenant ainsi l’histoire du jeune chasseur de démons Tanjiro, même si cela ne fait que commencer tant pour le protagoniste que pour le public.

Au cours du mois dernier, les réseaux de production officiels ont annoncé et promu le premier chapitre du nouvel opus. Il était intitulé « Le rêve de quelqu’un » et avait le synopsis suivant : « Tous les démons de rang supérieur se rassemblent au château de l’infini après la défaite des six démons supérieurs. Pendant ce temps, Tanjiro se dirige vers Swordsmith Village ».

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 2 première

Une tendance que certains programmes de télévision maintiennent dans le dernier est de lancer l’intégralité de la tranche d’un moment à l’autre, mais il y a encore ceux qui croient que chaque émission devrait être hebdomadaire, comme cet anime en question. Épisode 2 de la troisième saison de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba Il sortira le dimanche 16 avril prochain. et il peut être vu sur la plate-forme croustillant.

Dès le début du premier épisode, ils nous font comprendre le danger que représentent chacune des Demon Moons et, bien sûr, leur chef. Muzan Kibutsuji. Chacun de ces puissants méchants est présenté pour la première fois dans l’animation, où il est mis en évidence que pour la première fois en un siècle l’un d’entre eux a été tué, en référence à Gyutaro et Daki dans le Arc du quartier des divertissements.

Ces démons sont prêts à riposter à un Tanjirō qui se remet de ses blessures et se dirige vers le village des forgerons pour récupérer son épée et rencontrer les deux hashiras qui l’accompagneront. Mitsuri KanrōjiPilier de l’Amour, et Muichiro TokitoPillar of the Mist, prendra de plus en plus d’importance dans la suite de l’histoire abordée par cette deuxième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?