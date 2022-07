Quand Daredevil: Born Again est-il présenté avec Charlie Cox de retour à Marvel?

merveille

Le retour de Charlie Cox en tant que Matt Murdock dans une nouvelle série Daredevil a été officialisé et nous vous dirons ici ce que l’on sait jusqu’à présent. Quand est-ce que ça sort ?

©NetflixQuand Daredevil: Born Again est-il présenté avec Charlie Cox de retour à Marvel?

panneau Univers cinématographique Marvel dans la Comic Con de San Diego 2022 C’était l’un des plus attendus du week-end, puisqu’il s’agit de la grande franchise qui domine l’industrie depuis 2008. Bien qu’il y ait eu plusieurs annonces concernant l’avenir des phases suivantes, c’est devenu officiel le retour de Charlie Cox pour une nouvelle série de Casse-cou sur le service de streaming Disney+. Sachez quand il arrivera !

Faisant partie des fans du MCU savoir, le programme original a été produit par la plate-forme Netflix et a été appelé à être l’un des meilleurs du moment, mais tout a changé lorsque Disney a décidé d’acheter Fox. L’une des premières étapes de l’entreprise a été fermer Télévision Marvel et le streaming du N rouge n’aurait pas lieu dans les prochains accords de ces projets, il a donc décidé de les annuler. Finalement, fin 2020, Marvel Studios a ramené les personnages.

+Daredevil aura une nouvelle série

Le premier indice sur l’avenir du super-héros est venu Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù Charlie Cox est revenu en tant que Matt Murdock, l’avocat de Peter Parker, mais jusqu’à présent, ils n’avaient pas fait de déclaration officielle. Dans la nuit de San Diego, le panel mené par Kevin Feige a confirmé que le personnage fera partie de la Phase 5 du MCU avec une série intitulée Daredevil : né de nouveauProtagonisée par Barreur Oui Vincent D’Onofrio.

Murdock et Wilson Fiskque l’on a déjà vu dans l’émission de oeil de faucon et paraîtra bientôt dans Chassèrent, s’ajoutera à cette nouvelle production dont aucun grand détail n’a été offert. Vu le titre, il fait sûrement référence à l’arc créé par Frank Miller et David Mazzucchelli, qui s’articule autour Pivot centralqui a découvert l’identité de Casse-cou et est sur le point de ruiner sa vie, mais une partie de cela a été vue dans la saison 3 de la série sur Netflix.

+Quand la nouvelle série Daredevil sort-elle sur Disney+ ?

Selon la publication officielle publiée sur les réseaux sociaux de Marvel Studios, la série Daredevil : né de nouveau sera présenté en première sur la plateforme Disney + aux États-Unis au printemps 2024, qui se déroulera de mars à juin. En d’autres termes, il reste encore près de deux ans avant le lancement, mais environ 24 heures après l’annonce, c’est toujours une tendance à travers le monde face à une grande attente.

