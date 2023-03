Quand, comment et à quelle heure voir « Succession » – Saison 4 sur HBO Max

La quatrième et dernière saison de la série « Succession » il arrivera très bientôt HBOMax. Ainsi, nous dirons au revoir à la famille principale, composée du magnat Logan Roy et de ses quatre enfants : Kendall, Roman, Shiv et Connor.

Cet épisode de la distribution principale de la série, dirigée par l’acteur britannique Brian Cox. De plus, on sait que Il compte 10 chapitres au total.

Ensuite, Quand, comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes de la série ? Ci-dessous, nous vous fournissons tous les détails que vous devez savoir sur la première de saison 4 de « Succession » sur HBO Max.

Sarah Snook dans le rôle de Shiv Roy dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

QUAND FAIT « SUCCESSION » – PREMIÈRE DE LA SAISON 4 ?

Le premier épisode de « Succession 4 » est intitulé « Les Munsters »est dirigé par Marc Mylod et écrit par Jesse Amstrong. Celui-ci sortira le dimanche 26 mars 2023.

Depuis, un chapitre hebdomadaire sera diffusé jusqu’à la 28 maidate à laquelle sortira le grand dénouement de la fiction.

Date de sortie de l’épisode de la saison 4 de « Succession »:

Chapitre 1. Première : dimanche 26 mars 2023.

Première : dimanche 26 mars 2023. Épisode 2. Première : dimanche 2 avril 2023.

Première : dimanche 2 avril 2023. Chapitre 3. Première : dimanche 9 avril 2023.

Première : dimanche 9 avril 2023. Chapitre 4. Première : dimanche 16 avril 2023.

Première : dimanche 16 avril 2023. Chapitre 5. Première : dimanche 23 avril 2023.

Première : dimanche 23 avril 2023. Chapitre 6. Première : dimanche 30 avril 2023.

Première : dimanche 30 avril 2023. Chapitre 7. Première : dimanche 7 mai 2023.

Première : dimanche 7 mai 2023. Chapitre 8. Première : dimanche 14 mai 2023.

Première : dimanche 14 mai 2023. Chapitre 9. Première : dimanche 21 mai 2023.

Première : dimanche 21 mai 2023. Chapitre 10. Première : dimanche 28 mai 2023.

Image officielle de la quatrième saison de la série « Succession » (Photo : HBO)

À QUELLE HEURE FAIT « SUCCESSION » – PREMIÈRE DE LA SAISON 4 ?

saison 4 de « Succession » sera diffusé chaque semaine à 21 h (HE). En ce sens, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez regarder la série depuis le territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique : 19h00

Guatemala : 19h00

Honduras : 19h00

El Salvador : 19h00

Nicaragua : 19h00

Costa Rica : 19h00

Pérou : 20h00

Colombie : 20h00

Panamá : 20h00

Equateur : 20h00

Vénézuela : 21h00

Bolivie : 21h00

République Dominicaine : 21h00

Porto Rico : 21h00

Paraguay : 22h00

Chili : 22h00

Argentine : 22h00

Uruguay : 22h00

Espagne : 2 heures du matin le lundi (le lendemain de la diffusion aux États-Unis)

Nicholas Braun et Matthew Macfadyen dans une scène de « Succession 4 » (Photo : HBO)

COMMENT REGARDER « SUCCESSION » – SAISON 4 ?

Les trois premières saisons de « Succession » sont disponibles dans le catalogue en ligne du plateforme de streaming HBO Max. Là, vous pouvez également profiter des nouveaux épisodes uniquement avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce ici saison 4 de la série :