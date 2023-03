Quand, comment et à quelle heure voir la nouvelle saison « Votre visage me semble familier »

« Votre visage m’est familier » fait partie des programmes télévision la plus populaire d’Espagne. Depuis son lancement en 2011, il a apporté de nouvelles éditions et de nouveaux candidats année après année. Après une décennie de diffusion, le Production Atresmédia revient avec sa saison 10.

Dans la finale de l’épisode précédent, il est confirmé qu’il y aurait une suite et on sait déjà qui seront les concurrents comme Susi Caramelo, Josie, Alfred García, entre autres. De même, Manuel Fuentes continuera d’être en charge de la conduite.

Il convient de mentionner que ce sera la première fois que les galas seront enregistrés, au lieu d’être en direct. Par conséquent, si vous souhaitez profiter de la première de la nouvelle saison, nous vous laissons ici toutes les informations.

QUAND ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 10 DE « TU CARA ME SUEA » ?

Saison 10 de « Votre visage me semble familier » Première le vendredi 24 mars 2023 à 22hramenant le spectacle de talents populaire.

De plus, le lancement coïncide avec le 10e anniversaire du spectacle mythique qui consiste à imiter un artiste le plus semblable possible.

Manuel Fuentes, l’animateur de « Ton visage me parle », avec les concurrents de la saison 10 (Photo : Antena3)

COMMENT VOIR LA SAISON 10 DE « TU CARA ME SOUNDS » ?

« Votre visage me semble familier » est un programme produit par Atresmediapour ce que c’est diffusé par Antena 3.

Donc, si vous voulez voir la première de la saison 10 vendredi, vous devez syntonisez la chaîne ou accédez à Atresplayer Premiumoù le premier gala est déjà disponible.

REGARDEZ ICI L’AVANCE DE LA SAISON 10 DE « TU CARA ME SUENA »