Quand commencerez-vous le tournage de Wonder Woman 3 ? Gal Gadot répond

Wonder Woman a fait ses débuts dans le DC Univers étendu et il a fait une place entre les noms de la stature de Superman et Batman. Femme autonome à la personnalité décisive, le personnage incarné par Gal gadot servi de modèle et d’inspiration à toute une génération favorable à l’égalité des sexes. Diana Prince est là pour rester dans le DCEU.

La vérité est que le deuxième volet du personnage au cinéma n’a pas été aussi bien reçu que le film original, mais Warner Bros. a décidé de passer à autre chose avec le protagoniste Gal gadot et le cinéaste Patty jenkins à bord d’un projet non négociable : Merveille femme 3. Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce film au cours de la dernière année et tout indique qu’il sortira en salles le plus tôt possible.

Wonder Woman 3 arrive dans quelques années

L’interprète a eu la chance de s’entretenir avec la presse et c’est à ce moment-là qu’elle a révélé un détail concernant la production du film suivant d’Amazon Princess : « Nous travaillons actuellement sur le scénario du film. Le tournage commencera sûrement dans environ un an et demi. ». Cela signifie une longue attente pour la prochaine histoire de Diana Prince dans le DCEU.

La suite ne devait commencer le tournage qu’après que le réalisateur Patty jenkins finira de travailler sur Escadron de voleurs, le film se déroulant dans l’univers de Guerres des étoiles qui parle d’un groupe de pilotes rebelles luttant contre l’Empire. Lucasfilm a retiré ce film de son calendrier de production, bien que sa sortie soit toujours attendue en 2023. Jenkins travaille également sur le spin-off sur Les Amazones de Themyscrira.

Gal gadot Il a déclaré ce qui suit en parlant de l’héroïne de DC : « Après le succès de Wonder Woman, je ne pouvais pas croire que cela m’arriverait. Quand ils m’ont parlé du film solo, j’ai pensé qu’ils allaient découvrir que je ne suis pas une vraie actrice. Le syndrome de l’imposteur. J’ai pensé à faire semblant jusqu’à ce qu’il sorte. Ensuite, j’ai eu la chance d’avoir Patty Jenkins avec qui j’ai travaillé côte à côte. Nous avons montré au studio que nous pouvions emmener les gens au cinéma et tout a changé ».

