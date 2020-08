Quand commence la saison 7 d’Apex Legends?

Même si la saison 6 de Légendes Apex a commencé il y a à peine une semaine, la communauté des joueurs attend déjà comment l’histoire se déroulera et comment nous arriverons à une saison très énigmatique et où les utilisateurs continuent de croire que il y aura une nouvelle carte. Il y a déjà eu suffisamment de temps pour commenter la saison en cours (et nous avons vu des opinions très différentes), bien que beaucoup de choses puissent continuer à changer grâce à des mises à jour et plus encore.

Mais beaucoup regardent déjà Apex Legends Saison 7, soit à cause de la curiosité de savoir qui sera la prochaine légende, soit pour voir si la nouvelle carte qui fait l’objet de nombreuses rumeurs finit par arriver. Mais, avant de penser à la prochaine saison … Quand se termine la saison 6? Eh bien, quand il a commencé, le Battle Pass a indiqué qu’il se terminerait dans 85 jours, c’est-à-dire 10 novembre donc la saison 7 commencera très probablement ce jour-là.

Il y a d’autres inconnues à résoudre à propos de l’histoire, peut-être la plus importante Et la fusée Hammon Robotics? Eh bien, en son temps, il a déjà fui une série d’événements qui semblait être un précédent clair pour la saison 7 de Apex Legends, où il a été indiqué que cela serait activé le 27 octobre.

Cela ne décollera pas nécessairement ce jour-là, mais quelque chose d’important devrait se produire. D’un autre côté, certains fichiers qui font référence à Valk, une légende qui a été divulguée il y a longtemps mais qui est maintenant de retour sous les projecteurs et pourrait être la légende qui arrive dans la saison 7. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi la possibilité qu’ils comprennent des véhicules, soit cette saison ou la suivante. Dans tous les cas, il vaut mieux continuer à attendre et profiter d’une saison 6 encore très jeune.

