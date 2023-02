Quand Cocaine Bear ouvre en Argentine

Images universelles

Le film réalisé par Elizabeth Banks est l’un des plus attendus. Sur les réseaux sociaux, il génère des interactions depuis des mois.

© IMDbOurs de cocaïne.

Ceux qui sont communs dans Twitter Vous aurez remarqué que depuis des mois, la seule chose dont on parle est un film mettant en vedette un ours sous cocaïne. On parle de Ours cocaïnequi sortira dans les salles d’Amérique latine avec le titre ours ivre et sera distribué par Images universelles.

Le film réalisé par Elizabeth Banks Il est inspiré de faits réels. Il s’agit d’un ours qui, par hasard, a trouvé une cargaison de cocaïne et après avoir ingéré environ 80 kilos, a commencé un voyage de destruction, de meurtre et de chaos, avant de pouvoir le tuer. Les événements se sont produits au milieu des années 80.

Jimmy Gardien C’est lui qui s’est chargé d’écrire le scénario de ours ivre des histoires de cet ours qui a trouvé la drogue jetée par un trafiquant de drogue survolant la région. Keri Russel (Les Américains), Margo Martindale (Les Américains) O’Shea Jackson Jr. (fils d’Ice Cube), Alden Ehrenreich (Guerres des étoiles), Jesse Tyler Ferguson (Famille moderne), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Prince de Brooklyn (Projet Floride) et Isiah Whitlock Jr. (Le fil) titre le film.

Le film est arrivé cette semaine aux États-Unis et a actuellement un taux d’approbation de 71% en Tomates pourries (qui monte à 74% avec les avis de l’audience enregistrée sur le site). Si vous vous demandiez quand vous pourrez le voir en Argentine, nous vous disons qu’il arrivera le 23 mars.

+Le film qui parodie Cocaine Bear

Avec la première de ours ivre récemment arrivé aux Etats-Unis, un film a déjà été annoncé qui lui rendra hommage/parodie. Il s’agit de Alligator de méthamphétamine (Crocodile riche en méthamphétamine) qui sera produit par L’asile. L’entreprise derrière Serpents dans un avion 2 et sharknado a présenté une affiche et, bien que cela ressemble à une blague, il semble que le projet soit 100% réel.

