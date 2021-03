Quand Clubhouse arrive-t-il sur Android? Son créateur dit que c’est quelque chose de « prioritaire »

Selon le fondateur de Clubhouse, l’arrivée sur Android est une priorité.

Si vous pensiez que Facebook, WhatsApp ou Instagram étaient les applications les plus populaires du moment, vous vous êtes trompé. Parce que Clubhouse a récemment vu le jour, un réseau social qui, contrairement à d’autres comme Instagram ou TikTok, se passe d’images pour donner de l’importance au son et qui est aujourd’hui un phénomène de masse.

Clubhouse est un réseau social audio né en mars 2020 dans lequel l’utilisateur peut écouter les conversations en direct et participer à celles qui l’intéressent.

Malheureusement, cette application intéressante n’est disponible au téléchargement que sur les téléphones iOS et bien que son arrivée pour Android soit confirmée, nous n’avons toujours pas de dates. Heureusement, son créateur vient d’annoncer que la version pour le système d’exploitation de Google est la priorité et qu’ils travaillent très fort pour la lancer sur le marché.

Pour le créateur de Clubhouse, la version Android est une priorité

Nous l’avons lu sur 9to5Google, pour l’un des fondateurs de Clubhouse son arrivée sur Android est l’essentiel. Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’application est devenue l’une des applications les plus téléchargées du système d’exploitation d’Apple, donc ne pas pouvoir en profiter sur Android est une terrible nouvelle.

Il y a un mois, Clubhouse a annoncé qu’il serait également disponible pour Android bien que les travaux n’aient pas encore commencé. Maintenant, depuis l’application, ils reconnaissent qu’ils y travaillent jour et nuit et c’est être disponible sur Android est sa priorité absolue.

Ces manifestations sont venues suite à une interview d’un journaliste du New York Times avec Bill Gates et Paul Davidson, co-fondateur de Clubhouse. À un moment donné, Bill Gates a reconnu qu’il utilise un téléphone Android et que contrairement à d’autres Américains, l’iPhone n’est pas très drôle.

Après ce commentaire, Paul a sonné pour dire de ne pas s’inquiéter, ce Clubhouse serait bientôt sur votre système d’exploitation préféré.

Malheureusement, nous n’avons toujours pas de date exacte pour l’arrivée du Clubhouse mais cette nouvelle nous fait penser qu’elle viendra bientôt. En attendant, soit nous avons un appareil iOS, soit nous utilisons toutes ces alternatives Clubhouse que nous pouvons télécharger depuis le Play Store.

