Quand ça se termine "L’amour est pour toujours" de l’antenne 3 ?

Nateo Concept Lit bébé évolutif 3 en 1 PALME - Blanc/Chêne

Un lit bébé évolutif 3-en-1 de la naissance à l’adolescence A la naissance de bébé, les meubles se multiplient et il n’est pas toujours évidement de trouver de la place dans la chambre du nourrisson. Grace à ce lit bébé évolutif 3-en-1 de la collection PALME, disposez d’un seul meuble pour répondre à différents besoins : un lit bébé, un plan à langer, plusieurs rangements et même lit enfant. Un lit évolutif combiné pratique et malin Lorsque bébé vient de naitre, il a besoin de beaucoup de place et de rangements. Le lit bébé combiné prend alors sa première position en offrant : Un petit lit berceau à barreaux pour que votre nouveau-né puisse passer de douces nuits en toute sécurité Un plan à langer avec des espaces de rangements pour avoir un accès facilité aux accessoires de changes de bébé (couches, crèmes ou encore pyjamas) Un siège confortable pour les parents lorsque les nuits peuvent s’avérer longues ou encore pour passer du temps avec bébé non loin de ses affaires Lorsque bébé grandit et peut enfin se mettre à gambader, transformez facilement son lit berceau en un plus grand lit à barreaux 60x120. L’espace de rangement est ainsi plus grand pour y stocker les habits de bébé par exemple. Si vous manquez de place, vous pouvez ajouter un stockage supplémentaire avec le tiroir PALME permettant ainsi que ranger les premiers jouets du bébé. Enfin, lorsque votre enfant est assez grand pour quitter ses barreaux, transformez son lit en lit 90x190 et offrez-lui alors un lit qui lui conviendra parfaitement jusqu’à l’adolescence ! On vous en dit plus sur les avantages d'un lit bébé évolutif sur le Blog Nateo Concept. Un lit enfant original en bois design Ce lit enfant évolutif, fabriqué en France de manière écoresponsable et éthique, se compose de panneaux fibre de bois avec placage blanc ou chêne. Avec ces coloris neutres et son design moderne, ce lit évolutif s’adaptera très facilement à l’intérieur de la chambre de votre enfant jusqu’à son adolescence, sans qu’il puisse s’en lasser. Ce lit ne comprend pas le tiroir de rangement ni les différents matelas.