Quand Black Panther : Wakanda Forever arrive-t-il sur Disney+ ?

La suite de Black Panther est prête à arriver sur la plateforme de streaming. Découvrez la date de sortie, le synopsis, le casting et bien plus encore.

© IMDbBlack Panther : Wakanda Forever a une date de sortie sur Disney+.

2022 a été chargée de grandes premières et merveille n’a pas pris de retard. Le studio de super-héros a présenté de grandes productions en streaming telles que chevalier de la lune Soit Mme merveilletandis que dans les chambres ils se démarquaient Doctor Strange dans le multivers de la folie Oui Thor : Amour et tonnerre. Pour couronner l’année, il est sorti en salles Panthère noire : Wakanda pour toujoursl’une des suites les plus attendues qui s’apprête désormais à rejoindre le catalogue de Disney+.

Le premier volet a eu sa première en 2018 sous la direction de ryan cogler. Non seulement il a ébloui le public, mais il l’a également fait avec les critiques spécialisés qui ont collaboré pour le distinguer lors de l’édition des Oscars de son année de lancement. Le motif? Chadwick Boseman personnifié T’Challale roi de Wakanda qui assume le personnage de Black Panther, déterminé à vaincre son ennemi et à sauver l’humanité.

La mort soudaine de l’acteur principal a complètement changé les plans de la société de Kevin Feige. De cette façon, le développement de Black Panther : Wakanda Forever a commencé, une production dans laquelle la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales après la mort du roi. Ainsi, un casting composé de Angela Bassett, Letitia Wright, Winson Duke, Danai Gurira et Florence Kasumba.

« Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de Nakia et Everett Ross et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakandan.», explique le synopsis officiel de Disney+. Ainsi, des chiffres tels que Lupita Nyong’o et Martin Freemanen plus de la présentation de Tenoch Huerta, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livanalli.

+ Quand Black Panther 2 arrive-t-il sur Disney+ ?

Comme d’habitude, Marvel a réussi à établir un record au box-office. La collection globale de Panthère noire : Wakanda pour toujours a été fini 800 millions de dollars. En termes de revenus nationaux, il a rapporté 429 millions de dollars, ce qui en fait le film de super-héros dirigé par une femme le plus rentable de l’histoire des États-Unis. Si vous n’avez pas encore pu le voir au cinéma, alors vous aurez l’occasion de le voir sur Disney+. Comme annoncé par la plateforme de streaming elle-même, la prochaine 1 février 2023 Il fera déjà partie du catalogue.

