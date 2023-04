Quand Big Mouth et son spin-off Human Resources finiront-ils sur Netflix ?

in

La série créée par Nick Kroll et Andrew Goldberg a été renouvelée pour une huitième et dernière saison. Quand revient-il sur Netflix avec son nouvel opus ?

©NetflixBig Mouth connaîtra sa huitième et dernière saison.

Grande Bouche arrivera à son terme. donc annoncé Netflix après avoir confirmé que la série animée aura une huitième et dernière saison. Ainsi, la plateforme de streaming prendra également fin avec la diffusion du retombées titré Ressources humaines. Quand arriveront les derniers épisodes ? Ici, nous vous disons ce qui est connu jusqu’à présent!

C’était en 2017 quand Grande Bouche Il est arrivé pour présenter une comédie pour adultes sur la puberté. Créé par Nick Kroll et Andrew Goldberg, comprenait parmi ses voix des comédiens tels que John Mulaney, Maya Rudolph, Jason Mantzoukas, Jordan Peele, Fred Armisen, Jenny Slate et Jessi Klein, entre autres. Jusqu’à présent, la fiction a présenté six saisons disponibles dans le catalogue Netflix.

Alors que ses fans attendent le septième opus, le géant du streaming a annoncé que l’émission nominée aux Emmy aura une huitième partie qui servira de finale. Nick Kroll a déclaré à ce sujet : «Si vous aviez dit aux adolescents Nick Kroll et Andrew Goldberg qu’il faudrait huit ans pour terminer le lycée, ils auraient répondu : « Oui, ça sonne plutôt bien ». On dirait que ça ne finira jamais‘ ».

C’est ainsi qu’il établira un record : il deviendra la plus longue série de l’histoire de Netflix, excluant les émissions pour enfants. Et il a aussi un spin-off intitulé Ressources humaines qui se conclura dans sa saison 2 avant d’enchaîner avec les derniers épisodes de Grande Bouche.

+ Big Mouth: quand la dernière saison arrive-t-elle sur Netflix

Netflix a assuré que partie 2 de Ressources humaines À venir sur Netflix dans les mois à venirtandis que saisons 7 et 8 de Grande Bouche sortira en 2023 et 2024 respectivement. Mais les fans de la série pour adultes n’ont pas à s’inquiéter, car Kroll, Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett continueront à créer de nouvelles fictions animées pour le service d’abonnement.

