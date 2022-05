Quand « Better Call Saul » Saison 6 Partie 2 sera-t-il disponible sur Netflix

le sixième et dernière saison de « Better Call Saul » était divisé en deux parties. Le premier a été créé le 18 avril 2022 sur AMC et s’est terminé le lundi 23 mai. Alors que en Netflix, les sept épisodes sont sortis entre le 19 avril et le 24 mai. Alors, quand les derniers épisodes seront-ils disponibles sur la plateforme de streaming ?

Le 9 avril 2022, la participation de Bryan Cranston et Aaron Paul a été confirmée en tant que Walter White et Jesse Pinkman, les personnages inoubliables de « Breaking Bad», dans l’ultime saison de la série créée par Vince Gilligan et Peter Gould.

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé dans quel épisode ils apparaîtront, après la fin de la première partie de la sixième saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul”, Il est clair que le camée de ces personnages aura lieu dans l’un des chapitres de la deuxième partie.

La deuxième partie de la dernière saison de « Better Call Saul » sera diffusée le 11 juillet (Photo: AMC)

QUAND LA SAISON 6 PARTIE 2 DE « BETTER CALL SAUL » SERA-T-ELLE DISPONIBLE SUR NETFLIX ?

La deuxième partie de la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul» sera présenté en première le 11 juillet 2022 via AMC Oui AMC+. Par conséquent, les six derniers épisodes seront diffusés en Netflix du mardi 12 juillet au 16 août.

Alors que AMC s’occupe de la diffusion aux États-Unis, Netflix a les droits pour sa transmission en Amérique latine et Movistar+ fait de même en Espagne, où les derniers épisodes du spin-off de «Breaking Bad» sera diffusé du mardi 12 juillet au 16 août 2022.

Pour rendre l’attente plus agréable, AMC a sorti une série animée de six épisodes, « Slippin ‘Jimmy ».

CE QUE L’ON SAIT DE « MIEUX APPELER SAUL 6″ PARTIE 2

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le showrunner Peter Gould a expliqué ce que la finale du septième épisode signifie pour les derniers épisodes. « Je ne veux rien dévoiler, car beaucoup plus seront découverts dans les prochains épisodes. Mais Lalo a été surpris par le fait que Mike l’attendait à la laverie. Je n’avais aucune idée à quel point la laverie était bien défendue. Il a été désavantagé et maintenant il a réalisé», a-t-il indiqué.

Même si « maintenant il a un petit avantage. Il sait ce que Gus Fring sait, et Gus Fring ne sait pas qu’il sait. Il y a tout un niveau d’échecs 4D en coursGould a ajouté. « J’espère que certaines des questions que les téléspectateurs poseront sont : » Pourquoi [Lalo] Était-ce avec Jimmy et Kim ? Qu’est-ce que tu fais? Est-ce qu’il règle de vieux comptes parce qu’il ne peut plus se rapprocher de Gustavo Fring ? Ou est-ce qu’il se passe autre chose ? Les réponses sont proches”.