Quand Avengers 5 arrivera-t-il ? Marvel Boss répond à la question

En 2008, personne n’avait la moindre idée de ce que deviendrait l’univers cinématographique de Marvel, et probablement même Kevin Feige n’aurait-il pas pu prédire l’énorme force motrice non seulement du cinéma mais de la télévision qu’il deviendrait à travers plus de 25 films et séries télévisées à ce jour, avec la promesse de bien d’autres à venir. Depuis Avengers : Fin de partie a porté sur les écrans un spectacle que même Marvel n’avait jamais produit auparavant et a mis fin à la MCU carrières d’une poignée de ses stars les plus connues, les fans ont demandé, entre autres, quand nous sommes susceptibles de voir Vengeurs 5 dans l’avenir de Marvel, et maintenant Kevin Feige a fait une mise à jour, mais cela ne sera pas imminent.

S’exprimant dans une interview avec Collider, Kevin Feige a expliqué ce que tout fan de la série aurait déjà dû savoir à partir du moment Fin du jeu fini : ça va être long avant d’en voir un autre Vengeurs film.

« Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable entre le Fin du jeu pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée. Et puis vous avez besoin de temps, comme vous l’avez fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde », a déclaré Kevin Feige.

Le patron de Marvel avait décrit la phase quatre du MCU comme étant un nouveau départ, et nous l’avons déjà vu avec Veuve noire en présentant Yelena Belova qui fait clairement un retour en Oeil de faucon, Shang-Chi sur le point d’apporter une toute nouvelle dynamique à la MCU liste et Éternels amenant une autre équipe d’êtres puissants dans la chronologie. Nous savons également qu’à la suite de cela, nous avons le retour de Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel et Ant-Man ainsi que l’arrivée tant attendue des Fantastic Four qui devrait mettre fin à la phase quatre dans quelques années. ‘ temps. Bien sûr, cela ne mentionne même pas les séries Disney + telles que She-Hulk, chevalier de la lune et plus.

Tout cela signifierait sûrement que nous devrions obtenir un Vengeurs film bientôt non? Eh bien, peut-être que nous le sommes déjà, comme beaucoup de films à venir dans le MCU présentent désormais tellement de personnages différents que tous les autres films ressemblent à un film Avengers. Ainsi que des croisements avec Spider-Man et Doctor Strange à venir,Thor : Amour et Tonnerre semble également avoir suffisamment de super-héros à bord pour que ce soit presque un Vengeurs film en soi. Au-delà de cela, tout le monde sait que Marvel ne précipite pas ces choses.

Il y a cependant quelques signes que le prochain grand Vengeurs le film ne sera pas trop long à venir, ainsi que l’impressionnante liste de personnages parmi lesquels choisir, Marvel n’est pas tenu de se contenter de sorties de films pour étendre l’univers comme ils l’étaient en 2008-2012 entre l’introduction de Homme de fer la première Vengeurs film. Il y a actuellement de nouveaux films Marvel qui arrivent tous les deux mois grâce aux retards de sortie causés par COVID-19, et de même, il y a aussi de nouvelles séries à peu près au même intervalle, ce qui signifie que dans l’ensemble, la sortie de Marvel évolue beaucoup plus rapidement maintenant. qu’il ne l’a jamais fait. Avec le multivers maintenant en jeu et les rumeurs selon lesquelles un Guerres secrètes le film est prévu comme le prochain grand événement du MCU, tandis que la phase quatre n’a pas l’espace pour prendre un titre officiellement intitulé Vengeurs sortie, la phase cinq est susceptible de compenser cela de manière importante. Découvrez l’interview complète sur Collider.

Sujets : Avengers 5