Quand aura lieu le prochain cadeau Roblox Adopt Me?

Dans cet article, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir quand les cadeaux Adoptez-moi seront mis en ligne. Les créateurs Adopt Me organisent régulièrement des cadeaux sur les diffusions en direct de YouTube, mais si vous ne les suivez pas sur les réseaux sociaux, vous risquez de manquer l’événement en entier. Lorsque nous apprendrons les détails des cadeaux Adopt Me, nous mettrons à jour cette page avec les dates. et des temps pour ne jamais oublier.

Nous espérons que cette page vous aidera à rester au courant des cadeaux Adopt Me. Même si vous ne gagnez pas, nous espérons que vous vous amuserez à vous connecter aux événements, car le plaisir est ce que Roblox est vraiment, n’est-ce pas?

Adoptez-moi des cadeaux

Voici un aperçu de la date et de l’heure du prochain concours Adoptez-moi.

Prochain cadeau: cadeau festif spécial (11 décembre 2020)

Le prochain concours Adoptez-moi aura lieu Vendredi 11 décembre 2020 diffusé en direct sur YouTube Adopt Me. Ce sera un cadeau festif spécial pour célébrer le début de la saison des fêtes. Le concours du vendredi commencera à:

19 h 00 GMT / 14 h 00 HNE / 11 h 00 PT

Ce vendredi, nous organisons un cadeau festif spécial sur notre chaîne YouTube! Nous distribuerons des animaux aux joueurs dans le jeu et dans le chat !! 🎁💕 Vendredi, 19h00 GMT / 14h00 ET / 11h00 PT! ☃️https: //t.co/XVxWtX0th0 pic.twitter.com/qSlKvQwOx4 – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 9 décembre 2020

Attendez-vous à ce que ce prochain cadeau soit sur le thème des fêtes. Zee et Gem offriront au hasard un lot de prix magnifiquement festifs aux joueurs!

Comment gagner des cadeaux Adoptez-moi

Pour gagner des cadeaux Adoptez-moi, vous devrez participer à la diffusion en direct de YouTube pendant le concours en direct. Pour participer, vous devez commenter pour avoir la chance de gagner des prix. Assurez-vous de vous connecter à Adopt Me YouTube vendredi aux heures ci-dessus pour participer au livestream!

Veuillez noter que participer à ces cadeaux Adoptez-moi en direct ne garantit pas que vous gagnerez un prix. Tous les participants sont choisis par Zee et Gem au hasard. Le but est de réunir la communauté Adopt Me pour un événement amusant, et quoi de mieux que de passer du temps ensemble lors d’un cadeau en direct?