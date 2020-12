Quand arrive le dernier manga de Shingeki no Kyojin?

Ils se mobilisent des mois pour les fans de ‘Shingeki no Kyojin‘, ou également connu sous le nom de ‘L’attaque des Titans’, depuis quelques semaines, la quatrième et dernière saison de son anime est sortie. Cette série est originale de Wit Studio, mais ce nouvel opus était en charge de la société de production Mappa. Les nouveautés de la série peuvent être vues sur Crunchyroll en Amérique latine, mais aussi au Mexique, ils ont Funimation. Deux services qui ont récemment uni leurs forces pour continuer à étendre les adaptations japonaises à d’autres parties de la planète.

Le manga japonais est écrit et illustré par Hajime isayama. De quoi s’agit-il? Il se déroule dans un monde où l’humanité vit dans des villes entourées d’immenses murs pour se protéger des Titans, des créatures géantes qui dévorent les humains. L’histoire est centrée sur Eren Yaeger, sa sœur Mikasa Ackerman et leur ami Armin Arlert, dont la vie change avec l’apparition du Titan colossal, qui détruit leur ville natale et cause la mort de la mère d’Eren, et Eren jure de se venger d’eux. .

Début novembre Isayama a déclaré que le manga était terminé à 98 et 99%., et que cela pourrait se terminer en 2020, mais il n’en sera pas ainsi. Bien que les fans ne le veuillent pas, l’histoire se rapproche de la fin, et Une date pour la fin de ‘Shingeki no Kyojin’ a déjà été révélée.

+ Quand le manga Shingeki no Kyojin se terminera-t-il?

Selon les informations fournies sur le site Web des médias sociaux chinois, Weibo, La finale du manga « Attack On Titan » sortira en mars 2021. Le 9 décembre, le chapitre 135 a été publié « Bataille entre le ciel et la terre », et tel que rapporté cet épisode appartient au volume 34, car 33 couverts de 131 à 134.

Chapitre 136? la 9 janvier 2021 au Japon, le 137 et 138 seront les derniers. D’autre part, l’anime ne fait que commencer et aura un total de 16 épisodes. Cela n’a pas été officiellement confirmé, mais la possibilité d’un film après la quatrième saison n’est pas exclue.