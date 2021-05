Quand Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira-t-il?

Studios Marvel a officiellement donné à Ant-Man et la guêpe: Quantumania une date de sortie, incluse dans la phase 4 actuelle de l’univers cinématographique Marvel et sa nouvelle bobine avec les premières images de The Eternals et de nouveaux titres tels que Black Panther: Wakanda Forever et Captain Marvel 2: The Marvels.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Comment trouver le légendaire Mew dans New Pokémon Snap?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania devrait sortir le 17 février 2023. Anche Payton revient pour réaliser le film à partir d’un scénario écrit par Jeff Loveness. Paul Rudd et Evangeline Lilly retour dans les rôles principaux, avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer jouer les créateurs de ces personnages de super-héros.

Kathryn Newton assume le rôle de Cassie Lang, la fille de Scott Lang, et le film va à Jonathan Majors faire ses débuts en tant que méchant de Marvel qui voyage dans le temps, Kang le conquérant.

Les premiers tournages de Ant-Man and the Wasp: Quantumania ont débuté en Turquie en février. La photographie principale commence à Atlanta en mai. Evangeline Lilly prépare déjà son costume. L’actrice avait précédemment suggéré qu’elle conduirait à Hope van Dyne dans une nouvelle direction dans le film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Shang-Chi montre de nouveaux clichés dans la bobine des studios Marvel

Ant-Man and The Wasp: Quantumania sera présenté en première le 17 février 2023.