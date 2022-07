Quand Ana Valeria Becerril, actrice de « Control Z », a souffert et a été victime d’intimidation à l’école

La série mexicaine Netflix« Contrôle Z”, a captivé des milliers de personnes et est l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme de streaming en ce moment. Les gens ont aimé son thème, présentant des problèmes sociaux que n’importe qui pourrait vivre, et cela semble être une nouvelle formule de succès par rapport à ce type de production.

L’un de ces problèmes que l’on peut évoquer dans les épisodes est le harcèlement, un sujet qui est devenu très à la mode ces dernières années car c’était comme le pain quotidien dans les écoles et que rien n’était fait pour l’arrêter il y a des décennies car aucune attention n’y était accordée. et, d’une certaine manière, c’était considéré comme normal.

L’actrice Ana María Becerril, qui fait partie de « Control Z », est consciente de ce qui précède, car elle l’a vécu de première main, non seulement en tant que victime, mais aussi en tant qu’agresseur et maintenant elle n’a aucun problème à le reconnaître et à faire un mea culpa

Ana Valeria Becerril dans le rôle de Sofía Herrera, la protagoniste de « Control Z » (Photo : Netflix)

QUAND ANA VALERIA BECERRIL A VU L’INTIMIDATION

Dans une interview publiée par le site Glamour, l’actrice de 25 ans a reconnu avoir passé un mauvais moment à l’école à cause du harcèlement.

Mais elle n’en a pas été seulement victime, puisque, pour contrer cela, elle s’en est prise à quelqu’un d’autre, en devenant aussi une agresseuse et en augmentant le cercle vicieux de ce problème social.

« Il fut un temps où oui, j’avais du mal à l’école. J’avais quelqu’un qui me harcelait, mais j’avais aussi quelqu’un sur qui m’en prendre, et à ce moment-là je ne savais pas comment sortir de cette dynamique »a commenté.

LES CONSEILS DONNÉS PAR ANA VALERIA BECERRIL

Ayant eu de l’expérience dans ce domaine, l’artiste mexicain a été encouragé à donner des conseils à toutes les personnes qui vivent la même chose et qui ont besoin d’aide pour avancer.

« Le conseil va toujours être de demander de l’aide à quelqu’un en autorité, mais aussi à ces personnes en autorité, qu’elles soient enseignants, parents, directeurs, etc., il faut comprendre un peu comment la violence est perçue à cet âge-là, qu’à Parfois c’est plus subtil qu’on ne le pense. Alors, croyez les enfants quand ils ont un problème, quand ils disent : « Je me sens mal à l’aise », peut-être et qu’ils ne savent pas comment mettre des mots sur le problème, mais qu’il y a un problème, il y a un problème, donc il faut toujours les croire »dit Becerril.