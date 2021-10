Quand After We Fell sort-il sur Netflix ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

After We Fell suivra probablement les traces d’After and After We Collided et sera bientôt disponible en streaming sur Netflix.

C’est la question que chaque Après fan meurt d’envie de connaître la réponse à: Quand est-ce Après nous sommes tombés tomber sur Netflix?

Après nous sommes tombés est le troisième volet de l’histoire d’amour de Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), et voit le couple partager plusieurs rencontres torrides et faire face à toute une autre série d’événements dramatiques dans leur relation.

Après nous sommes tombés est sorti dans les cinémas du monde entier en septembre 2021 et a été mis en vente sur certaines plateformes numériques en octobre 2021. Cependant, il n’est pas encore sorti sur Netflix.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur quand Après nous sommes tombés arrivera sur Netflix aux États-Unis.

Quand est Après nous sommes tombés venir sur Netflix ?

After We Fell Date de sortie de Netflix : quand arrive-t-il sur Netflix ? Image : Images de tension via Alamy

Après nous sommes tombés Date de sortie de Netflix : Quand arrivera-t-il sur la plateforme ?

Il n’y a actuellement aucune information sur quand Après nous sommes tombés arrivera sur Netflix pour le moment. Les fans ne devraient cependant pas perdre espoir de pouvoir le regarder gratuitement sur le service de streaming à une date ultérieure.

D’après la popularité de la franchise, il semble probable que Après nous sommes tombés finira par finir sur Netflix tout comme Après et Après que nous soyons entrés en collision – mais nous pourrions ne pas le voir là-bas pendant quelques mois.

La première Après Le film est arrivé sur la plateforme de streaming américaine près de six mois après sa sortie en salles. Après que nous soyons entrés en collision arrivé seulement deux mois après la sortie au cinéma en raison de la pandémie.

Après nous sommes tombés est sorti dans les cinémas américains en septembre 2021, il est donc possible que le film pourrait arriver sur Netflix US au début de 2022.

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d’informations sur Après nous sommes tombésest la sortie de Netflix.

est After We Fell sur Netflix? Voici ce que nous savons jusqu’à présent. Image : Images de tension via Alamy

Volonté Après nous sommes tombés être sur Netflix UK ?

On dirait Après nous sommes tombés ne sera pas du tout disponible en streaming sur Netflix au Royaume-Uni, car il a été annoncé plus tôt cette année qu’Amazon Prime Video avait obtenu les droits de streaming exclusifs pour le film au Royaume-Uni.

Cela veut dire que Après nous sommes tombés seront uniquement disponibles en streaming sur leur plateforme. Le quatrième film de la Après séries, Après toujours heureux, sautera également les cinémas et sortira exclusivement sur Prime Video.

Tandis que Après est disponible en streaming sur Netflix au Royaume-Uni et en Irlande, Après que nous soyons entrés en collision n’est pas. Au lieu de cela, le film est disponible en streaming gratuit pour les abonnés sur Prime Video aux côtés Après nous sommes tombés.

LIRE LA SUITE: After confirme que le film préquel d’Hardin Scott et une nouvelle suite sont en préparation

Après We Fell, les téléspectateurs britanniques ne pourront regarder que sur Amazon Prime. Image : Images de tension via Alamy

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂