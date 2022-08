Quand Abracadabra 2 arrive-t-il sur Disney+ ?

in

Aussi connu sous son nom anglais, Hocus Pocusréintroduira les sœurs Sanderson ensemble après près de trois décennies.

©IMDBIl sera vu exclusivement en streaming.

Près de 30 ans se sont écoulés depuis la première du premier film de Abracadabra (Hocus Pocus) qui a joué Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy. Sorti en 1993 et ​​réalisé par Kenny OrtegaIl s’est concentré sur les soeurs sandersontrois sorcières qui ont été relâchées à Salem après Max Denison dans la maison abandonnée dans laquelle ils étaient piégés. De là, les protagonistes devaient récupérer le livre de sorts de ces femmes pour les empêcher de devenir immortelles.

Abracadabra a rapporté près de 45 millions de dollars dans le monde et est devenu un succès retentissant, un classique du cinéma pour enfants que vous pouvez voir aujourd’hui à travers Disney+, dont le catalogue est cette production qui dure environ 96 minutes. Cela vous aidera également à être prêt pour ce qui sera la suite tant attendue, Abracadabre 2qui débarquera en streaming dans très peu de temps.

Dès le 30 septembre prochain, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy ils se mettront à la place de les soeurs sanderson dans ce film que l’on peut voir dans Disney+ sans avoir à payer d’argent supplémentaire. Il s’agit d’un lancement qui fera partie des célébrations de Halloween de la plateforme diffusionqui aura lieu au cours du mois d’octobre.

Bien que les trois sorcières seront les protagonistes de cette histoire, après l’allumage de la bougie à flamme noire, il y aura un groupe de trois lycéens qui chercheront à se mettre en travers de leur chemin et à les enfermer à nouveau, avant qu’il ne soit trop tard et ils provoquent un désastre à Salem. Sam Richardson (la guerre de demain), Doug Jones (la forme de l’eau), Hannah Waddingham (ted lasso), Pic Whitney (une fille bavarde), Belissa Escobedo (Histoires d’horreur américaines), Lilia Buckingham (saleté), Froyan Gutiérrez (loup adolescent) et Tony Hale (veep)sont quelques-uns des personnages qui feront partie de cette suite

+Le changement d’adresse

Contrairement au premier film, qui présentait Kenny Ortega comme réalisateur dans ce qui était son deuxième film (bien avant d’être aux commandes de la trilogie de Lycée musical), cette suite de Disney+ il aura une femme chargée de porter ses ficelles. Il s’agit de Anne Flecherréalisateur avec une longue expérience de chorégraphe, qui a également réalisé quelques épisodes de c’est nous. De plus, il y a une curiosité dans sa carrière d’actrice : elle a été choisie pour servir de référence aux animations des fantômes dans le film casper qui a été créée en 1995.

