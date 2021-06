Quand a lieu le combat YouTube contre TikTok ? Voici à quelle heure se déroule le match de boxe dans votre pays

Le match de boxe YouTube vs TikTok commencera à 19 h HE. Voici à quelle heure il sortira dans votre pays.

Préparez-vous pour l’événement de l’année ! C’est le moment que vous attendez… le match de boxe YouTube vs TikTok.

Êtes-vous même un YouTuber ou TikToker ces jours-ci, à moins que vous n’ayez eu un match de boxe ? De nos jours, les influenceurs ne se battent pas avec leurs mots sur les réseaux sociaux, ils les emmènent sur le ring de boxe et les diffusent devant des millions de personnes.

Le très attendu match de boxe YouTube vs TikTok verra 16 combattants s’affronter pour le prix ultime : le poids Internet. L’événement principal est, bien sûr, entre Bryce Hall et Austin McBroom, que vous avez probablement déjà vu se bagarrer sur votre chronologie. Austin a défié Bryce en duel en mars et la star de TikTok a tenu parole.

Ce n’est pas tout à propos de la boxe, cependant. Il y aura des performances musicales de DJ Khaled, Migos, Lil Baby et Trippie Redd. Du temps de combat à la carte de combat complète, voici tout ce que vous devez savoir sur le match de boxe YouTube vs TikTok.

LIRE LA SUITE: Les fans de Bryce Hall supplient la star de TikTok de ne pas combattre KSI car il « perdra »

Quand a lieu le combat YouTube contre TikTok ? Photo : Paul Archuleta/Getty Images, Matt Winkelmeyer/Getty Images pour LiveXLive

Quand a lieu le combat YouTube contre TikTok ? A quelle heure sera-t-il ?

L’événement YouTube vs TikTok aura lieu le samedi 12 juin 2021 au Hard Rock Stadium de Miami à 19 h HE. L’heure de sortie sera différente d’un pays à l’autre (et pour certains, ce sera en fait le 13 juin). Voici les horaires de sortie pour les différents pays.

États-Unis (PT) – 16h00

États-Unis (HE) – 19h00

Brésil (Rio De Janiero) – 20h00

Royaume-Uni (BST) – 00h00

Europe (France, Espagne, Allemagne etc) – 1h00

Japon (Tokyo) – 8h00

Australie – 7h00 (Perth), 9h00 (Sydney)

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 11h00

À quelle heure a lieu le combat entre Bryce Hall et Austin McBroom ?

L’événement de boxe YouTube vs TikTok débutera à 19 h HE. Malheureusement, il n’y a pas d’heures de début individuelles officielles pour chaque combat. pourtant, il y a huit combats au total et un certain nombre de performances musicales, ce qui signifie que Bryce vs Austin commencera quelques heures plus tard.

LiveXLive & Social Gloves : Conférence de presse de la bataille des plates-formes @ Fred Segal West Hollywood. Image : Matt Winkelmeyer/Getty Images pour LiveXLive

Comment regarder le combat YouTube contre TikTok aux États-Unis et au Royaume-Uni

L’événement YouTube vs TikTok sera diffusé sur LiveXLive. Vous devrez acheter des billets Pay-Per-View pour 49,99 € sur leur site officiel ici pour regarder. Pour 49,99 €, vous pourrez non seulement voir le match en direct, mais vous recevrez également des gants sociaux exclusifs : Battle of the Platforms NFT (jeton non fongible) et six mois de streaming LiveXLive gratuit.

Qui se bat dans l’événement YouTube vs TikTok ? Voici la carte de combat complète

La liste des combattants est la suivante :

Austin McBroom contre Bryce Hall

AnEsonGib contre Tayler Holder

Deji contre Vinnie Hacker

DDG contre Nate Wyatt

Faze Jarvis contre Michael Le

Tanner Fox contre Ryland Storms

Landon McBroom contre Ben Azelart

Ryan Johnston contre Cale Saurage

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂