Quand a lieu la dernière saison de The Walking Dead?

Les épisodes supplémentaires, appartenant à la saison 10 de Les morts qui marchent, a pris fin lundi et ses fans comptent déjà les jours pour savoir comment se poursuivra cette histoire qui a captivé une grande partie du public dans le monde, malgré une mauvaise qualité de ses diffusions critiquées par les téléspectateurs. La série AMC culminera après plus d’une décennie et nous savons déjà quand elle arrivera. Regardez le jour de sa première!

Fiction basée sur des bandes dessinées créées par Robert Kirkman C’était l’une des productions affectées par la pandémie de coronavirus et a dû interrompre sa diffusion en 2020, au milieu de la dixième tranche, l’épisode 16 de cette saison est donc arrivé en octobre, puis les chapitres supplémentaires sont arrivés jusqu’à la fin des 22 derniers.

Le showrunner Angela Kang s’est récemment entretenu avec les médias américains Variété et avancé: « Après les six épisodes supplémentaires de la saison 10, qui se sont concentrés sur des histoires plus petites axées sur les personnages, nous sommes ravis de commencer la saison 11 de The Walking Dead. ». Ajoutée: « Les enjeux seront élevés. Nous verrons plus de zombies, des tonnes d’action, de nouvelles histoires intrigantes, des lieux jamais vus auparavant et nous verrons les groupes ensemble dans une communauté pour la première fois, essayant de reconstituer ce que les Whisperers ont pris. d’eux. ».

Bien qu’il ait révélé quelques petits détails et caractéristiques de ce qui sera vu bientôt n’a pas offert de données sur l’intrigue elle-même, quelque chose qui suit en chaîne avec la première bande-annonce révélée, dans lequel vous pouvez entendre: « Si vous n’êtes pas une menace, alors vous n’avez rien à craindre ». En outre, selon le rapport de AMC, ce sera la plus grosse saison de toutes, puisqu’elle comportera 24 épisodes.

+ Quand est la première de la saison 11 de The Walking Dead?

Comme signalé Variété, La dernière saison de The Walking Dead arrivera le dimanche 22 août 2022. En Amérique latine, il sera possible de voir à travers Série STAR Premium simultanément avec les États-Unis et le lendemain, il sera disponible en Chaîne STAR. Ce ne sera pas la fin de la franchise, puisque il y a plus de projets dérivés et de films Quoi Craindre le mort-vivant et The Walking Dead: au-delà des mondes.