Qualifiez-vous pour les Jeux Olympiques en GT Sport maintenant

Vous avez toujours rêvé d’être un véritable athlète olympique? Eh bien, maintenant vous avez l’opportunité – mais vous allez devoir être vraiment bon en GT Sport pour vous qualifier. Comme indiqué précédemment, le simulateur de course de Polyphony Digital a été sélectionné dans le cadre de la première série olympique virtuelle, qui verra les meilleurs joueurs du monde s’affronter sur une scène numérique pour la toute première fois.

Et la qualification est désormais ouverte pour l’épreuve du sport automobile. Vous devez avoir plus de 18 ans pour participer et être originaire de l’un des pays répertoriés sur le site officiel du jeu. Vous aurez à partir de maintenant jusqu’à 14 h 59 UTC le 23 mai pour vous qualifier pour l’une des 16 premières places. Les concurrents s’affronteront ensuite le 23 juin pour la gloire olympique.

Un seul concurrent d’un pays éligible peut se qualifier à moins qu’il n’y ait un abandon, et que les créneaux horaires varient en fonction de votre continent; sept concurrents peuvent se qualifier hors d’Europe, par exemple, alors qu’il n’y a que deux créneaux disponibles en Amérique du Sud. Vous pouvez en savoir plus sur les règles ici et nous faire savoir si vous prévoyez de participer.