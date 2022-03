Qualcomm vous donne une autre raison pour que votre prochain téléphone ait un processeur Snapdragon : le GPS fonctionnera mieux

Vous avez un mobile avec un processeur Snapdragon 888 ou Snapdragon 8 Gen 1 ? En peu de temps, le GPS de votre smartphone sera beaucoup plus précis.

Bien que MediaTek soit déjà la première marque mondiale en termes de part de marché, Qualcomm continue de dominer le segment des processeurs mobiles haut de gammeEt il ne semble pas que cela va changer de si tôt.

Surtout, parce que de temps en temps, l’entreprise californienne va débloquer de nouvelles capacités sur leurs différentes plateformes haut de gamme, ce qui les rend plus attractives que la concurrence. Récemment, Qualcomm a conclu un accord avec Trimble d’introduire des améliorations dans les capacités de leurs appareils en termes de géopositionnement.

Le GPS sera plus précis sur les téléphones dotés d’un processeur de la série Snapdragon 8

Comme Qualcomm lui-même l’a annoncé, le Technologie Trimble RTX GNSS seront inclus dans les dispositifs basés sur les plates-formes Snapdragon 888 et Snapdragon 8 Gen 1 au cours des prochaines semaines –au cours du deuxième trimestre de 2022–.

De cette façon, les modèles équipés d’un de ces processeurs pourront calculer la position de l’appareil de manière plus rapide et plus préciseet de nouvelles expériences seront activées, telles que navigation automobile sensible aux voies à travers lequel il circule.

« La précision des informations de localisation peut améliorer considérablement l’expérience de l’utilisateur du smartphone lors de l’utilisation de cartes, de conduite ou d’autres applications mobiles. Par exemple, avec un positionnement plus précis pour une application de covoiturage, le conducteur et le passager Les utilisateurs peuvent avoir une meilleure expérience lorsqu’ils la destination de prise en charge est affichée avec plus de précision. De plus, la précision au niveau de la voie permet aux conducteurs d’obtenir plus de détails sur les cartes et des directions plus précises lors de l’utilisation d’applications de navigation en temps réel.

Selon les chiffres partagés par Qualcomm, l’inclusion de cette technologie dans les appareils pourrait augmenter la précision du GPS par cinq par rapport à ce qui existe aujourd’hui.

Bien qu’une liste d’appareils prêts à recevoir ces améliorations n’ait pas été partagée, tous ceux basés sur une plateforme Snapdragon 888 ou Snapdragon 8 Gen 1 ils devraient pouvoir en profiter dans les prochaines semaines, via une future mise à jour du firmware.

