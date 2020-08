Qualcomm va donner un coup de pouce au jeu mobile avec le nouveau Snapdragon 732G plus rapide

Qualcomm vient d’annoncer la plate-forme mobile Snapdragon 732G. Qualcomm

Même si nous aimerions tous avoir le smartphone phare le plus récent et le plus performant, les prix élevés de bon nombre de ces appareils les mettent hors de portée pour beaucoup. Les appareils grand public sont nettement plus abordables, mais ils n’offrent généralement pas autant de performances globales, du moins selon de nombreux référentiels populaires. Bien que les performances mesurées ne soient quantifiablement pas aussi fortes, l’expérience utilisateur pour la grande majorité des cas d’utilisation quotidienne peut toujours être très bonne sur un appareil grand public. Les jeux mobiles graphiquement intenses, cependant, sont souvent un domaine où ces mêmes appareils grand public sont clairement à la traîne par rapport à leurs homologues plus puissants. Les nouvelles de Qualcomm aujourd’hui devraient toutefois donner aux futurs appareils mobiles plus grand public une amélioration significative des performances.

Il y a quelques heures, Qualcomm a annoncé la nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 732G. Comme son nom l’indique, le 732G est une itération du Snapdragon 730G existant. Le nouveau Snapdragon 732G, cependant, a été encore optimisé pour offrir plus de performances de calcul CPU, GPU et IA.

«Snapdragon 732G offrira une expérience de jeu puissante, une intelligence artificielle sophistiquée sur l’appareil et des performances supérieures» a déclaré Kedar Kondap, vice-président de la gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc. «Nous sommes ravis de travailler avec POCO sur le nouveau smartphone POCO alimenté par le Snapdragon 732G amélioré à l’échelle mondiale.»

Le Snapdragon 732G est fabriqué à l’aide d’un processus 8 nm et comprend le moteur AI Qualcomm de 4e génération de Qualcomm, ainsi que des cœurs CPU et GPU plus cadencés. Le processeur Qualcomm Kryo 470 de la puce peut évoluer jusqu’à des fréquences aussi élevées que 2,3 GHz, contre 2,2 GHz dans le 730G. Et le GPU Qualcomm Adreno 618 intégré offre des performances 15% plus élevées dans les charges de travail de rendu graphique.

POCO dévoilera le X3 NFC le 7 septembre. POCO

Le premier partenaire qui utilisera la plate-forme mobile Snapdragon 732G est POCO. «Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le prochain smartphone POCO et par notre collaboration avec Qualcomm Technologies qui nous a permis de créer le premier appareil sur le marché avec la dernière plate-forme mobile Snapdragon 732G,» a déclaré Sam Jiang, chef des produits, POCO Global. “Nous pensons que l’appareil établira une nouvelle référence dans la catégorie milieu de gamme, redéfinissant complètement la relation entre le prix d’un téléphone et ses capacités.”

La marque de l’appareil POCO qui sera alimenté par le Snapdragon 732G n’a pas été divulguée, mais il s’agira probablement du POCO X3 NFC. Quelques heures après l’annonce de Qualcomm, Compte Twitter de POCO posté l’image ci-dessus. Le scoop complet sur le POCO X3 NFC sera révélé le 7 septembre.

